Adiós a las calderas de gas en Nuevo Amate: 220 pisos estrenan termos eléctricos tras una década de reclamaciones

Los vecinos de la promoción Nuevo Amate disfrutan ya de termos eléctricos individuales en sus 220 viviendas de alquiler social, tras la sustitución del antiguo sistema centralizado de calderas de gas natural que llevaba más de una década generando averías y reclamaciones.

La intervención, concluida el pasado 2 de junio, fue aprobada por el Consejo de Administración de Emvisesa y pone fin a uno de los problemas más persistentes del barrio.

La medida ha sido impulsada bajo el actual Gobierno municipal que preside el alcalde José Luis Sanz. El director gerente de Emvisesa, Manuel Morillo, destacó el impacto de la actuación.

"Nuestro compromiso es claro: atender a los vecinos, garantizar su confort y optimizar los recursos públicos", puntualizó. "Esta actuación devuelve la normalidad y mejora la calidad de vida de 220 familias".

Desde su origen, la promoción contaba con un sistema centralizado de gas que, además de acumular altos costes de mantenimiento, había provocado continuas averías, quejas vecinales y un incremento en los recibos por el aumento del precio del gas.

La obsolescencia de los equipos y los cambios normativos y energéticos hicieron inviable seguir manteniéndolo. Ante esta situación, Emvisesa optó por individualizar la instalación, garantizando así un servicio más eficaz.

Con los nuevos termos eléctricos, los inquilinos disfrutan de mayor confort y fiabilidad, dado que la respuesta ante posibles incidencias es más rápida y con menor impacto.

Además, se reducen los costes de mantenimiento para la empresa municipal, se avanza hacia una mayor sostenibilidad —con la posibilidad de suministro 100 por ciento renovable— y se modernizan las instalaciones superando la obsolescencia tecnológica.

"Esta actuación es un ejemplo de la política de conservación y mantenimiento integral del parque público de viviendas de Emvisesa. Cumplimos así con nuestros Estatutos y con los vecinos de Nuevo Amate", añadió Morillo.

Otras acciones

La intervención se enmarca dentro de la estrategia de la empresa municipal para garantizar la habitabilidad y modernización del parque público de viviendas, que incluye también la instalación de ascensores en promociones como Cros Pirotecnia y San Jerónimo.

También contempla la reparación de filtraciones en garajes de Pino Montano y la rehabilitación de 144 viviendas en Los Pajaritos. Paralelamente, Emvisesa trabaja en distintas fases de promoción de 2.200 nuevas viviendas asequibles.

Con estas actuaciones, la compañía municipal refuerza su papel como garante de la vivienda pública en Sevilla y avanza en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con miles de familias sevillanas.