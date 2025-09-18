Sevilla acogerá el Primer Encuentro Consular de Andalucía con más de cien representantes internacionales

Uno de los escenarios de el Primer Encuentro Consular de Andalucía.

Sevilla se convertirá en octubre en el epicentro de la diplomacia internacional con la celebración del Primer Encuentro Consular de Andalucía, una cita inédita que reunirá a más de un centenar de cónsules y embajadores acreditados en España.

El evento, impulsado por las tres asociaciones consulares andaluzas, refuerza la vocación histórica de Sevilla, Cádiz y Málaga como puntos estratégicos de las relaciones internacionales desde los siglos XVI y XVIII hasta la actualidad.

La capital hispalense, con el legado de la Casa de la Contratación, fue centro de gestión diplomática y comercial con América; Cádiz acogió hitos como el Tratado de París de 1763; y Málaga desempeñó un papel clave en la diplomacia marítima y comercial del Mediterráneo.

El encuentro se celebrará a lo largo de tres jornadas en espacios emblemáticos de Sevilla como el Pabellón Mudéjar, el Real Alcázar y la Fundación Cajasol, con un programa que combina sesiones de trabajo, mesas redondas y actos culturales.

La recepción de bienvenida tendrá lugar el 23 de octubre en el Pabellón Mudéjar, presidida por la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo.

El 24 de octubre se abrirá la jornada institucional con la intervención del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y contará con ponencias de personalidades como Antón Costas Comesaña, presidente del Consejo Económico y Social de España, que abordará los retos de la sociedad y la economía actual.

También contará con la participación de Rafael Fernández-Pita, embajador de España y presidente de la Junta de Embajadores de la Academia de la Diplomacia, que ofrecerá una conferencia sobre las relaciones internacionales en un mundo convulso.

Además, el programa contempla mesas redondas sobre diplomacia y turismo, diplomacia económica y comercial, y el papel de la diplomacia en la Exposición Iberoamericana de 1929, con la participación de consejeros de la Junta, representantes de la Mesa del Turismo, la Cámara de Comercio y figuras del ámbito cultural y mediático.

La jornada del 24 se cerrará con una Cena de Gala, y el día 25 de octubre se completará con una visita institucional a una localidad de la provincia de Sevilla, patrocinada por Prodetur.

Andalucía, puente de diálogo

El Primer Encuentro Consular de Andalucía aspira a visibilizar la pluralidad cultural que convive en la comunidad, reforzar la cooperación cultural, académica y económica con la comunidad internacional y subrayar el papel histórico de Andalucía como territorio diplomático.

El evento cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Andalucía Exterior y la Fundación Cajasol, así como con la colaboración de la Academia de la Diplomacia Española, el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación de Sevilla y la Fundación Cristina Heeren.