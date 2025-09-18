José Luis Sanz ve como "un nuevo ataque" de Sánchez a Sevilla que el aeropuerto se quede sin ampliación

José Luis Sanz, en el acto de inauguración del nuevo vuelo Sevilla-Estambul. E. E. Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, considera un "nuevo ataque a Sevilla" la decisión del Gobierno de España de dejar al aeropuerto de Sevilla sin ampliación.

El primer edil ha pronunciado estas palabras poco después de que se conociera el nuevo Plan de Inversiones del Ejecutivo para AENA entre 2027 y 2031.

En él mismo se incluyen obras en el aeropuerto de Sevilla, tales como la ampliación zona de control de seguridad o la de los aparcamientos. También se construirá un nuevo edificio de extinción de incendios.

Sin embargo, no hay ninguna previsión de ampliación para un aeropuerto de Sevilla que se acerca al récord de 10 millones de pasajeros.

"Espero que el Gobierno de Sánchez rectifique este nuevo ataque a Sevilla e incluya en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) las inversiones que el aeropuerto de San Pablo necesita para adaptar sus instalaciones al crecimiento de viajeros", ha dicho el alcalde en la red social X.

También se ha pronunciado sobre este asunto el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno. A su juicio, "el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a discriminar a Sevilla".

"Actuaciones menores" en Sevilla

De hecho, ha puesto el foco en el contraste con las "grandes inversiones" anunciadas para los aeropuertos de Barcelona, Madrid y Málaga.

"En Sevilla apenas se acometen una serie de actuaciones menores cuyo importe ni siquiera se cuantifica", recuerda Bueno.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Sevilla esperan que haya rectificación, "dado que el DORA no pasa de ser por ahora un anuncio de intenciones".

De hecho, todavía no se conoce qué parte de la inversión global será para Sevilla hasta que no se termine de tramitar dicho documento. Ahora mismo es solo un plan.

Así, el Ayuntamiento exige que el DORA definitivo aprobado en el Consejo de Ministros incluya "las inversiones que demanda un aeropuerto en constante crecimiento y por el que el pasado año pasaron más de nueve millones de pasajeros".

Nuevo vuelo a Estambul

De hecho, recuerdan la inauguración del nuevo vuelo de Estambul de Turkish Airlines, considerada la sexta mejor aerolínea del mundo, como una prueba del crecimiento que se prevé para los próximos años.

Según apunta Bueno, "la discriminación de Sevilla en los planes inversores es una constante en el Gobierno de Pedro Sánchez, que utiliza el dinero público en función de intereses particulares".

Al margen del aeropuerto, desde el Ayuntamiento recuerdan la "parálisis de la SE-30, el retraso en el cierre del anillo de Cercanías, el desinterés por la conexión ferroviaria San Pablo-Santa Justa o la negativa a ampliar la estación del AVE".