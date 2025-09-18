El Ayuntamiento reorganizará las paradas del tranvibús para evitar los atascos en Sevilla Este

El Ayuntamiento de Sevilla modificará algunas de las paradas del recorrido del tranvibús entre Sevilla Este y Santa Justa. Con ello se pretende evitar los atascos.

Es la respuesta municipal a los colapsos que se produjeron en las horas punta de este miércoles. Era uno de los primeros días en los que el carril exclusivo por los que circulará el nuevo autobús eléctrico estaba limitado.

Eso provocó que el tráfico de las avenidas de Sevilla Este se concentrara en menos carriles y se registraran atascos en horas punta.

Ahora, tal como ha comentado el delegado Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, "Tussam está estudiando la reorganización de las paradas para evitar retenciones".

Fuentes municipales confirman a EL ESPAÑOL que en los próximos días se concretarán dichos cambios, aunque está por ver cómo cambian cada una de las paradas.

Nuevas medidas

No obstante, según apunta Pimentel, la situación se ha normalizado este jueves, cuando "ha habido una densidad inferior de tráfico" en el distrito Este.

"Se han tomado medidas tales como la regulación de la Policía Local en algunos cruces y también la preferencia semafórico en las avenidas principales de Sevilla Este para que los coches salgan con mayor rapidez", ha explicado el delegado de Movilidad.

Pimentel también ha aprovechado para pedir "perdón a los sevillanos por los atascos que se produjeron en las horas punta".

Pese a ello, se ha mostrado convencido de que una vez empiece a funcionar el tranvibús "volverá la total normalidad al tráfico".

Cuenta atrás

Aunque todavía siguen en marcha algunas obras en algunos tramos de Sevilla Este, el primer recorrido de este nuevo medio de transporte está previsto para el 29 de septiembre.

A la espera de que Tussam anuncie alguna modificación para evitar los atascos, habrá 14 paradas en Torreblanca, avenida de la Aeronáutica, dos en la avenida de las Ciencias, Palacio de Congresos, estación de cercanías, Las Góndolas, Santa Clara, Montes Sierra, Los Arcos, San Pablo, dos en la avenida de Kansas City y Santa Justa.

Se prevé reducir casi a la mitad el tiempo que tenían que hacer en autobús urbano los más de 100.000 habitantes del distrito Este para hacer este trayecto. En principio, el tranvibús solo tardará 22 minutos.

Segundo tramo

La puesta en marcha de la primera parte del tranvibús coincide con el comienzo de las obras del segundo tramo. Es el que va desde el Duque a Santa Justa.

Lo confirmaba el pasado martes el alcalde José Luis Sanz, aunque todavía no se han producido afecciones al tráfico.

En estos momentos, ya hay técnicos de Movilidad y de la empresa adjudicataria estudiando sobre el terreno determinados aspectos de la ejecución de la obra.

Es el primer paso antes de que las máquinas empiecen a actuar sobre el terreno en las próximas semanas. La intervención tiene un plazo de 10 meses, aunque parará en Semana Santa para no afectar a las procesiones.