Sevilla estrena el vuelo que le permite conectar diariamente con 120 destinos de Asia, África y Oceanía

Sevilla ha recibido este miércoles el primer vuelo de Turkish Airlines procedente de Estambul. Es la segunda compañía que conecta diariamente la capital hispalense y la turca.

Desde el pasado 30 de marzo, Pegasus Airlines ya ofrecía un vuelo diario con Sevilla. Dichos aviones aterrizan en el aeropuerto de Sabiha Gökçen (SAW).

Es el que está en la parte asiática de la ciudad. Allí operan fundamentalmente compañías de bajo coste. En él operan principalmente vuelos nacionales.

El segundo vuelo diario, que se estrena este miércoles, está operado por Turkish Airlines, considerada en los World Airline Awards 2025, como la sexta mejor aerolínea del mundo.

En este caso, los aviones procedentes de Sevilla aterrizan en el aeropuerto internacional de Estambul. Está en la parte europea. En 2024 acogió a 76 millones de pasajeros. De él salen fundamentalmente vuelos internacionales.

Conexión estratégica

La diferencia es que ahora los viajeros podrán conectar directamente con más de 120 destinos de todo el mundo.

Así, Sevilla refuerza su conexión con continentes como Asia, África y Oceanía, donde hasta ahora las posibilidades de viajar desde la capital hispalense eran limitadas.

Es por ello que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado el día como "histórico" para la ciudad.

"El nuevo enlace conecta Sevilla con uno de los hube aéreos más importantes del mundo, el aeropuerto de Estambul, que ofrece acceso a más de 120 destinos internacionales en Asia, África y Oceanía", ha destacado el alcalde tras la llegada del primer vuelo de Turkish Airlines a Sevilla.

"Oportunidades de negocio"

Sanz ha insistido en que la llegada de Turkish Airlines no solo supone "más turismo", sino también "más oportunidades de negocio y más inversión para Sevilla".

El alcalde ha revelado que en lo que va de 2025 han venido más de 10.600 viajeros turcos. Es un 60 por ciento más que en 2024. Esto confirma el interés de un destino que Sevilla estrenó en enero en septiembre de 2024.

Además, Sanz ha hecho hincapié en que el gasto en destino "ha crecido más del doble". Es precisamente este uno de los objetivos del Ayuntamiento en materia de turismo: incrementar el gasto de los turistas y el número de pernoctaciones.

"Turkish Airlines nos conecta ahora con un viajero premium, de alto poder adquisitivo, que valora nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra calidad de vida", ha zanjado Sanz.

Nuevo paso del aeropuerto

El nuevo vuelo con Estambul es un nuevo paso del aeropuerto de Sevilla, que continúa creciendo de manera sostenida.

En los ocho primeros meses del 2025 marcó su máximo histórico, con 6.334.275 pasajeros, un 4,6 por ciento más que el año pasado. La media es de 26.000 usuarios diarios.

El cambio se nota en la variedad de destinos y aerolíneas. En 2015 solo había 53 y ahora hay 87, con 29 aerolíneas que permiten la conexión entre 22 mercados distintos.

En el recibimiento del primer vuelo procedente de Estambul ha estado presente el ministro de Transportes e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu.

Según ha expresado, dicha conexión "refuerza los lazos históricos y económicos entre Turquía y España, y abre un camino de cooperación y crecimiento compartido".

Por su parte, el presidente de Turkish Airlines, Ahmed Bolat, ha recalcado que su compañía "apuesta por Sevilla como destino estratégico, conectándola con una red global que supera los 300 destinos en el mundo".