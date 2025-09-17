Pablo Alborán, segundo artista confirmado en el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

El cantante Pablo Alborán, en uno de sus conciertos. EP Sevilla

Pablo Alborán es el segundo artista confirmado del Icónica Santalucía Sevilla Fest, un festival que alcanzará su sexta edición en 2026 tras batir récords de público en 2025.

Será uno de los primeros artistas del festival, ya que el concierto se celebrará el 12 de junio.

La organización del Icónica Santalucía Sevilla Fest ya ha empezado a desvelar algunas de las estrellas del festival.

El primero de ellos es Jamiroquai, que cerrará el ciclo el 16 de julio. Será su único concierto en España.

"Con su inconfundible manera de transmitir, promete envolver a la ciudad en una noche cargada de emoción y belleza", dicen desde la organización sobre Pablo Alborán.

El artista malagueño presentará en Sevilla su séptimo álbum 'KM0'. Tras ello ha anunciado una gira mundial de la que formará parte Sevilla.

Por el momento, hay confirmadas fechas en Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Fuengirola, Murcia, Granada y La Coruña.

"Tercer evento" de la ciudad

Poco a poco, el festival va desvelando los detalles de su edición de 2026, que por cuarto año consecutivo se celebrará entre los meses de junio y julio. Las dos primeras fueron en octubre.

En la edición de 2025, tal como indican desde la organización, continuó la consolidación como "tercer evento" de la ciudad.

Dejó un impacto de 230 millones de euros y casi 2.000 puestos de trabajo.

Respecto al público, la quinta edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest acogió a 277.000 personas.

De todas ellas, cerca de 162.000 personas eran de Sevilla. Supone que casi un 60 por ciento de los asistentes eran locales. Era este uno de los objetivos de la organización, según explican.

Por otro lado, 67.000 personas procedían de otras partes de España. Además, 46.000 vinieron de otros países.