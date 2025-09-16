Arde la arboleda próxima al auditorio Rocío Jurado y provoca una gran columna de humo

Un incendio en las inmediaciones del auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja, ha sorprendido a la ciudad de Sevilla en la tarde este martes 16 de septiembre, ya que desde varios rincones de la ciudad se podía apreciar una gran columna de humo.

Desde el Ayuntamiento aseguran a EL ESPAÑOL de Sevilla que el incendio no se ha producido en el auditorio como tal, sino en sus inmediaciones. "El fuego se ha originado en pastos cercanos al recinto", aseguran fuentes consistoriales.

Por el momento se desconoce el alcance del fuego, aunque sostienen desde el Ayuntamiento que "no parece muy grave". En la actualidad, efectivos de Bomberos están actuando en la zona.

Las llamas comenzaron en torno a las tres de la tarde en un área arbolada del espacio ubicado en la Avenida de los Descubrimientos.

Tanto el Ayuntamiento como el 112 han reconocido haber recibido numerosas llamadas alertando de la situación.

Incendio de 2024

La ciudad ya vivió un fuego significativo en el recinto en diciembre de 2024. En aquella ocasión, los Bomberos tuvieron que sofocar durante la noche unas llamas de importante envergadura que amenazaron el auditorio Rocío Jurado.

En aquel momento, desde el Ayuntamiento hispalense lanzaron el mensaje de que el incendio había sido "presuntamente provocado".

El incendio resultó sin víctimas, según confirmó la Policía Nacional, aunque destrozó un edificio anexo al enclave que acogía antiguas oficinas.

Entre los daños ocasionados se encontraban las dos plantas del edificio lateral, que fueron alcanzadas por las llamas.