Sanz, sobre la parcela de Emvisesa que investiga la UCO: "Ahora sabemos por qué el PSOE no construía viviendas"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha pronunciado sobre el presunto delito urbanístico que investiga de la Guardia Civil en una parcela que Emvisesa arrendó en 2016 a la mujer de un ex alto cargo del PSOE, Rafael Pineda. Fue en la época de Juan Espadas como primer edil.

"Ahora estamos viendo por qué el PSOE solo construyó 83 viviendas en ocho años", ha afirmado el regidor hispalense en la intermunicipal del PP de Sevilla.

Según ha apuntado en sus declaraciones, "parece que en Emvisesa se dedicaban a otras cosas y no a planificar la VPO que necesita la ciudad".

El terreno en cuestión, ubicado en Pino Montano, se adjudicó por un canon anual de 108.000 euros a Olga Pérez. Se estableció un plazo de 40 años para el arrendamiento.

En ella desarrollan su actividad un Burger King, un KFC y una gasolinera, que pagaban el alquiler a la adjudicataria.

Tal como apuntaba ABC, Olga Pérez es la mujer del ex alto cargo socialista Rafael Pineda. Llegó a ser gerente de Lipasam y ha dimitido hace unas semanas como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Se vendió en 2024

La investigación parte de una denuncia que cuestiona si el arrendamiento se firmó por un precio por debajo del valor real de la parcela.

Más tarde, ya en 2024, y con el PP en el poder, la parcela fue vendida por 1,7 millones a la anterior adjudicataria.

Se encarga de las pesquisas el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que ordenó el registro de la sede de Emvisesa. En ella se personaron agentes de la UCO el pasado miércoles y se llevaron los expedientes del caso.

"Respeto" por las diligencias

José Luis Sanz, ha mostrado este domingo "su respeto por las diligencias judiciales". Es la misma línea que expresaba el pasado viernes el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno.

No obstante, este último no descartaba la apertura de una investigación interna o personarse en la causa a medida que avanzara la investigación si se confirmaba la gravedad de los hechos.

También reaccionaba este sábado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. Era delegado de Urbanismo en la época de los hechos investigados.

El ex alcalde mostró su disposición a "colaborar" con la investigación. Asimismo, aseguró que no habían observado ninguna irregularidad en el expediente tras revisarlo.

"Entendemos que no hay nada irregular puesto que ha sido el Gobierno del PP quien ha cerrado el expediente con la venta de la parcela hace un año, algo que no habría hecho de haber detectado alguna irregularidad", decía Muñoz.

4.600 viviendas protegidas

Sea como sea, José Luis Sanz ha contrapuesto este domingo su modelo en la gestión de Emvisesa con el del PSOE, que en ocho años solo levantó 83 viviendas de VPO.

"Parece que se dedicaban a otras cosas", ha insistido al hilo de este caso.

Sanz ha recordado que el Ayuntamiento está "invirtiendo 150 millones para la construcción de 4.600 viviendas protegidas". Según ha puntualizado, solo Madrid tiene números superiores en España.

De todas ellas, 2.200 han sido promovidas directamente por Emvisesa. En el resto hay colaboración público-privada. Además, unas 2.700 ya se han entregado o están en construcción.

Es esta una de las fórmulas en las que trabaja el Ayuntamiento de Sevilla para ganar población y superar la barrera de los 700.000 habitantes. Eso permitiría acceder a una mayor financiación.

A todo ello se suma la inversión privada, ya que entre todos los tipos de vivienda hay actualmente unas 15.000 viviendas en construcción en Sevilla, tal como señalan fuentes municipales.