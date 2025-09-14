Arranca la renovación del mercado de la calle Feria: seis meses de obras interrumpidas por la Navidad

Comienzo de las obras en el mercado de la calle Feria. E. E. Sevilla

Las obras de renovación del Mercado de la Calle Feria ya están en marcha. Serán, dicen desde el Ayuntamiento, la solución a varios de los "problemas estructurales" que tiene la infraestructura.

Además, se busca con la reforma mejorar la eficiencia energética y garantizar la accesibilidad de todo el espacio. Tal como explican, era una reforma "muy demandada" por comerciantes y vecinos.

En principio, las obras se alargarán hasta marzo de 2026. Durarán, por tanto, seis meses, aunque serán interrumpidas en noviembre y diciembre. La idea es no perjudicar a los comercios durante la campaña de Navidad.

Durante este periodo, se realizarán actuaciones en diversos frentes. Por un lado, se modernizará el sistema de climatización en cada una de las cuatro zonas en que se divide el interior. Se busca con ello una mejor eficiencia energética.

Por otro lado, se añadirá un nuevo núcleo de aseos accesibles. También se cambiará el lucernario por otro de aluminio anodizado con vidrio de baja emisividad. El objetivo de esta actuación es mejorar la estanqueidad, la eficiencia térmica y la seguridad de la estructura del edificio.

Cambios en el exterior

Asimismo, también habrá cambios en el exterior. El callejón será renovado con solera armada y adoquín de granito de Gerena.

Por su parte, las fachadas se sanearán. Tendrán una pintura al silicato que les aportará una mayor durabilidad.

Por dentro, también se actuará sobre las paredes, los techos y la carpintería. Se incorporarán materiales que se adapten al aspecto original del edificio, tales como el ladrillo hueco doble, el yeso laminado y la madera lacada.

Paralelamente, se limpiarán y repararán las cubiertas. Se cambiarán los listones de madera y se reforzarán las fijaciones.

"Conservar la imagen"

De esta manera, será posible, según explican desde el Ayuntamiento, "conservar la imagen y volumen del edificio".

No obstante, en esta actuación también se persigue el objetivo de añadirle un toque de modernidad, además de hacerlo más accesible y eficiente para vecinos y los propios comerciantes.

Los trabajos empiezan ahora y seguirán adelante durante el mes de octubre. Pararán por la Navidad a partir de noviembre y se retomarán en enero.

La previsión es que finalicen en marzo de 2026. Ahí se podrá ver el resultado definitivo de una inversión que superará los 900.000 euros.