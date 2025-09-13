Muñoz, sobre el presunto delito urbanístico del Ayuntamiento en la época de Juan Espadas: "El expediente es legal"

Antonio Muñoz ha asegurado que es "legal" el expediente investigado por la Guardia Civil por un presunto delito urbanístico en 2016. En esa época, la alcaldía estaba en manos del PSOE de Juan Espadas.

En concreto, el pasado miércoles, los agentes registraron la sede de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda.

Se llevaron dos pendrives en los que estaban los expedientes relativos a la cesión de una parcela ubicada en Pino Montano entre las calles Estrella Castor y Estrella Vega.

Se adjudicó por un canon anual de 108.000 euros por un plazo de 40 años. Tal como ha informado ABC, la adjudicataria era Olga Pérez Jiménez.

Es la mujer de un exalto cargo del PSOE, Rafael Pineda. Fue concejal en la época de Alfredo Sánchez Monteseirín y gerente de Lipasam. Recientemente, ha dimitido de su cargo de jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

La investigación, ordenada por el Juzgado de Instrucción Nº 10 de Sevilla, parte de una denuncia que cuestiona si se pagó por dicha parcela menos de su valor de mercado real.

En ella se ubican un Burger King, un KFC y una gasolinera que la adjudicataria subarrendaba a dichas empresas.

Dispuestos a "colaborar"

Antonio Muñoz formaba parte del Gobierno de Juan Espadas en aquella época. Entre otras áreas gestionaba el área de Urbanismo, dentro de la cual se integra Emvisesa.

Desde el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla aseguran que se ha revisado dicho expediente. "Este se ajusta en todo momento a la legalidad", dicen.

En cualquier caso, han mostrado su respeto a la investigación e incluso manifiestan su disposición "a colaborar" con la misma.

"Entendemos que no hay nada irregular puesto que ha sido el Gobierno del PP quien ha cerrado el expediente con la venta de la parcela hace un año, algo que no habría hecho de haber detectado alguna irregularidad", añade Antonio Muñoz.

La parcela se vendió

El propio Juan Bueno, portavoz del actual Gobierno Local del PP, confirmaba este viernes que la parcela había sido vendida.

Según ha revelado ABC la compró la propia Olga Pérez Jiménez por 1,7 millones en 2024.

Al respecto Bueno, aseguró este viernes que era "el PSOE el que tenía que dar las explicaciones".

No obstante, no descartaba abrir una investigación interna o personarse en la causa si se confirmaba la gravedad de los hechos según avanzara la investigación.

Ya este sábado, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla volvía a exigir "explicaciones" al PSOE y señalaba a su portavoz, Antonio Muñoz, por ser delegado de Urbanismo en aquellos tiempos.

"La técnica socialista de usar las instituciones en beneficio personal inunda también el Ayuntamiento de Sevilla", escribían en un mensaje de la red social X en alusión a que la parcela hubiese sido adjudicada a la mujer de un exalto cargo del PSOE.