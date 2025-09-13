Hallan cuatro aves muertas en el Parque de María Luisa el día después de su reapertura

El Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa. EP Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado la aparición de cuatro aves muertas en el Parque de María Luisa un día después de su reapertura.

En concreto, los ejemplares encontrados son un pato, un palomo y dos patos cría.

El hallazgo se produce solo dos días después de que la muerte de cinco patos obligara al cierre y desalojo total del parque. Era una decisión obligada por el protocolo de la Junta de Andalucía.

Dicha norma establecía la clausura de todos aquellos parques en los que aparecieran tres aves sin vida en el plazo de 24 horas.

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla confirman que el parque no se va a cerrar en esta ocasión.

Cierre parcial

Según explican, "el protocolo deja opción a cierres parciales, con zonas balizadas". Es así como se encuentran las zonas sensibles de estanques y lagunas, donde se produce la mayor concentración de aves.

Además, por todas ellas se han instalado nuevas señales en las que se recomienda a la población que no se acerque a dichos animales ni se les dé de comer.

Como en todos los casos anteriores, se procedera a la retirada de los cadáveres, la limpieza y la desinfección de las zonas donde se han encontrado aves muertos.

Tres focos en la capital

Por el momento, en la capital hispalense, hay tres focos activos de gripe aviar, según el Ministerio de Agricultura.

En el Parque de María Luisa, todavía se está a la espera de pruebas, aunque todo apunta a que será un nuevo brote de la misma enfermedad.

Precisamente, el pasado martes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, avisaba de que actualmente la gripe aviar estaba presente "en toda la ciudad".

Uno de los tres brotes declarados está en el Alcázar. Sus jardines se abrieron este viernes tras más de una semana cerrados. No obstante, el Jardín del Príncipe, la zona con más aves del monumento, está acotada y en la cafetería no se han colocado veladores.

A la espera de reabrir

Los otros dos focos están en el Parque del Tamarguillo, donde aparecieron las primeras aves sin vida y en el Parque Miraflores.

En estos dos casos, el Ayuntamiento de Sevilla está a la espera de que los técnicos de la Consejería de Salud autoricen la reapertura una vez comprobado que se han tomado las medidas oportunas.

Además, en la provincia de Sevilla, hay otros dos focos confirmados de gripe aviar. Uno de ellos, en una finca privada de La Puebla del Río. El otro está en el municipio de Aznalcázar, dentro de los terrenos del Parque Nacional de Doñana.