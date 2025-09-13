Las empresas de Sevilla Tech Park bendicen la recalificación del Canal de la Expo: "No puede ser solo un lugar de ocio"

Los empresarios de Sevilla Tech Park bendicen el plan en marcha para recalificar los 40.000 metros cuadrados del Canal de la Expo. Eso permitiría atraer a más servicios terciarios en una zona que lleva décadas abandonada.

El proyecto es todavía embrionario. En junio de 2024, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla llegaron a un acuerdo para desbloquear esta zona.

La clave es que los terrenos estaban calificados como servicios avanzados. Eso dificultaba la atracción de nuevos inversores. Solo podían instalarse empresas basadas en las nuevas tecnologías.

Por ello, ambas instituciones acordaron recalificar el terreno para adaptarlo a usos terciarios. Así, las posibilidades son mayores. Tienen cabida hoteles, restaurantes, oficinas y todo tipo de comercios.

Eso es precisamente lo que quieren los empresarios de Sevilla Tech Park, el recién renombrado Parque Científico Tecnológico Cartuja, considerado el mayor de todo el país.

"Sevilla no puede permitirse el lujo de hacer de este espacio un área únicamente de esparcimiento", dice Raúl Maldonado, el presidente del Círculo de Empresarios del parque.

Es su respuesta frente a las voces que abogan por limitar este espacio de 40.000 metros cuadrados a usos lúdicos, ya sean zonas verdes o una playa artificial.

A la espera de aprobación

Varios de los grupos de la oposición han calificado el proyecto como un "pelotazo urbanístico". El pasado agosto, el PSOE lamentaba que la recalificación apostaba "por un modelo económico cortoplacista y especulativo". En Podemos-IU comparten la idea.

Sin embargo, es Vox quien tiene la llave del proyecto. Debe pasar por el Pleno para salir adelante. En junio de 2024, cuando se anunció, lo calificaba como "especulativo", pero la idea ha cambiado.

Desde el pasado enero, la transformación del Canal de la Expo forma parte del acuerdo de Presupuestos con el PP.

"Se aunarán criterios para modificar el uso de estos terrenos a terciario y usos compatibles con el comercio, oficinas, hotelero y aparcamientos, sin perder de vista la oportunidad de ampliar la presencia de presencias tecnológicas", dice el documento firmado por ambos partidos.

Dicho acuerdo, garantiza, en principio, que el proyecto salga adelante en la votación del Pleno.

"Olvidar la nostalgia"

En este contexto, las empresas de Sevilla Tech Park apuestan por "dejar a un lado la nostalgia de las décadas pasadas y activar los espacios baldíos".

Por ello, instan al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a "seguir trabajando" para "para dar uso a espacios tan emblemáticos como el Estadio La Cartuja, el Auditorio Rocío Jurado o Camino de los Descubrimientos, que tiene en el Canal de la Expo su principal actuación".

"Es responsabilidad de los empresarios trabajar con las administraciones competentes para poner negro sobre blanco en las necesarias y urgentes actuaciones a acometer", dice, el presidente del Círculo de Empresarios de Sevilla Tech Park, Raúl Maldonado, en una carta publicada este viernes.

Asimismo, aplaude los avances del entorno del Estadio de La Cartuja y del Auditorio, "próximo a lograr una gestión profesional de altísimo nivel", con varias firmas interesadas en la concesión.

Adiós a "la isla de jaramagos"

El siguiente paso, dice es el Canal de la Expo. "La isla llena de jaramagos va a ser historia", avisa.

Sobre el uso que se le dará, recuerdan la cercanía del Parque del Alamillo y los Jardines del Guadalquivir. Por ello, cree que no debe ser un espacio "únicamente" de ocio.

Así, el presidente de los empresarios de Sevilla Tech Park cree el Canal de la Expo supone una "posibilidad de ampliar las dotaciones del parque y transformar este espacio".

Más servicios para los trabajadores

Para ello, apuesta por combinar empresas y servicios terciarios. Además, recuerda que estos últimos son "muy demandados" en un parque que acoge a cerca de 32.000 trabajadores.

En ello incidía hace unas semanas, el alcalde José Luis Sanz. Explicaba que los empleados y los visitantes de La Cartuja "demandan servicios" como "tomar café o una cerveza", "ir al gimnasio o ir al supermercado antes o después de salir de la oficina".

A juicio de Maldonado no es "rentable" emplear el "dinero de los ciudadanos, via impuestos para desbrozar algún que otro año, el Canal de la Expo". Tampoco para mantener "un espacio de ocio tan costoso como un canal".

A la espera de ser aprobada la recalificación, hay pocos detalles concretos sobre el futuro del Canal de la Expo. La Junta de Andalucía únicamente garantizó que los hoteles no ocuparían la mitad del terreno.

"Estaremos vigilantes"

Sea como sea, las empresas del parque supervisarán el proyecto "para que sea compatible con la vida ciudadana. "Estaremos vigilantes", dice Maldonado en su carta,

Más allá del crecimiento y la dotación de servicios para sus empleados, la apertura al sevillano es otro de los objetivos que persigue Sevilla Tech Park a través del Canal de la Expo.

"Tendrá que ser vivido y paseado", apunta uno de los máximos representantes de las 575 empresas que allí se alojan. Generan el 2,56 por ciento del PIB de Andalucía y más del 11 por ciento del PIB de la provincia.

La idea, explica, es que Sevilla "llegue a estar orgullosa de este espacio", y se convierta en "nexo de unión entre el centro y la Isla de la Cartuja".

En ello, los empresarios de Sevilla Tech Park están alineados con el plan de Ayuntamiento y Junta de Andalucía. Enfrente está el rechazo de parte de la oposición y de asociaciones como Legado Expo, que defienden que el espacio se mantenga lo más fiel posible a su concepción original.

Mientras tanto, el proyecto sigue adelante y solo queda la aprobación en el Pleno para que la transformación del Canal de la Expo sea una realidad.