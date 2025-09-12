Señales en todos los parques de Sevilla para proteger a la población de la gripe aviar: se confirma un nuevo brote

Todos los parques de Sevilla tendrán en los próximos días señales para proteger a la población de la gripe aviar. En ellas se ofrecerán recomendaciones a los ciudadanos para que, por ejemplo, no se acerquen a las aves ni les den de comer.

Es lo que ha confirmado el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, este viernes, justo cuando aparecían otros dos patos muertos en el Parque de los Príncipes.

No obstante, todavía se mantiene abierto. El protocolo de la Junta obliga a cerrarlos cuando aparezcan tres aves en 24 horas. Se ha quedado, por tanto, al borde de la clausura.

Tal como ha aclarado Juan Bueno, las señales no solo estarán en los parques donde han aparecido aves muertas. Llegarán a todos los de gestión municipal que hay en Sevilla.

Por el momento, hay tres brotes confirmados como gripe aviar en la capital hispalense. A los del Parque del Tamarguillo y el Alcázar, se ha unido este viernes el del Parque Miraflores, según ha confirmado el Ministerio de Agricultura.

En este último espacio aparecieron la pasada semana tres gansos muertos. Hasta 20 murieron en el Centro de Educación Ambiental Miraflores.

Ha sido este viernes cuando el Ministerio de Agricultura ha confirmado que se trataba de gripe aviar, de la variante más virulenta HN51. Es la misma que ha aparecido en el resto de parques.

Reabrir "lo antes posible"

Al respecto, el portavoz municipal, Juan Bueno, ha insistido en que desde que empezaron a aparecer las aves sin vida el Ayuntamiento trabaja intensamente para que los parques reabran "lo antes posible".

Para ello, se ha seguido el protocolo de la Junta de Andalucía. Además de la retirada de cadáveres, la limpieza y la desinfección, se han acotado zonas.

Tras ello, había que esperar al visto bueno de los técnicos de la Consejería de Salud. Son los encargados de comprobar que el protocolo se ha cumplido.

Tres parques a la espera

Así, este mismo viernes se procedía a la reapertura de los Jardines del Alcázar. Se seguirá el mismo proceso en los Parques del Tamarguillo, Miraflores y María Luisa.

La señalética forma parte del protocolo, que llegará, según el portavoz municipal, a todos los parques de la ciudad, independientemente de si han aparecido aves muertas o no.

"La imprenta lleva ya días trabajando para poder tenerla lo más pronto posible", ha afirmado Juan Bueno.

Es una de las grandes novedades que se observarán en los próximos días en la capital hispalense, donde la gripe aviar está "en toda la ciudad", según avisaba el alcalde.

Riesgo "muy bajo"

No obstante, se insiste en que el riesgo para la población es "muy bajo". Apenas se han registrado unos 1.000 casos en el mundo, la mayoría de ellos en el sudeste asiático.

Muchos se han dado en personas que vivían dentro de explotaciones avícolas contaminadas. Es una situación que no se da en Sevilla, según los expertos.

Además, de los de la capital hay otros dos focos de gripe aviar en la provincia para sumar un total de cinco.

Uno de ellos se localiza en una finca privada de La Puebla del Río. El otro, en Aznalcázar, dentro del Parque Natural de Doñana.