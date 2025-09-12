Reabren los Jardines del Alcázar tras el brote de gripe aviar, pero con restricciones para evitar el contacto con aves

Uno de los conciertos de las 'Noches en los Jardines del Alcázar'. EP Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la reapertura de los Jardines del Real Alcázar de Sevilla tras el brote de gripe aviar confirmado por el Ministerio de Agricultura.

La decisión se tomó el pasado jueves tras la muerte de un pavo real y un pato. Días después aparecieron sin vida otros tres pavos reales en la guardería más cercana al monumento.

Desde entonces, los visitantes no podían acceder a los jardines. Eso obligó a suspender el ciclo de conciertos de 'Noches en los Jardines del Alcázar'. Ahora se retomará con normalidad, tal como ha confirmado el Consistorio.

Han sido siete los días de cierre total de los jardines. Durante este tiempo, se han seguido las indicaciones marcadas por el protocolo de la Junta de Andalucía.

Entre otras medidas, consiste en la retirada de cadáveres, limpieza y desinfección, además del acotamiento de zonas.

También se han colocado señales para pedir precaución a los visitantes en sus contactos con las aves.

Una vez tomadas dichas medidas, tal como ha explicado Juan Bueno, los técnicos de la Consejería de Salud eran los encargados de autorizar la reapertura tras comprobar que se había actuado según el protocolo. Es lo que ha sucedido este viernes.

Restricciones

No obstante, se mantienen algunas restricciones. El Jardín del Príncipe estará acotado. Es la zona con mayor concentración de aves.

Por su parte, la cafetería reabrirá a partir del sábado, aunque no se colocarán veladores como medida preventiva.

Tras la reapertura de los Jardines del Real Alcázar, quedan tres parques cerrados en Sevilla por focos de gripe aviar.

Son los del Tamarguillo, donde murió la mayor cantidad de aves, y Miraflores, donde se ha confirmado este mismo jueves la existencia de gripe aviar en los ejemplares fallecidos, que rondaron la veintena.

El último en cerrarse fue el de María Luisa, este jueves, después de que aparecieran tres patos muertos por la mañana. En este caso, se está a la espera de pruebas para confirmar la gripe aviar.

En todos ellos, el Ayuntamiento aguarda a que los técnicos de la Consejería de Salud autoricen la reapertura al comprobar que se han seguido todas las medidas recomendadas en el protocolo.