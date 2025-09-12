Los planes del Ayuntamiento para "darle una vuelta" a la Avenida de la Constitución más allá de los toldos

Vista de la Avenida de la Constitución. E. E. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla cree que hay que "darle una vuelta" a la Avenida de la Constitución, más allá de los toldos que por primera vez aparecían a finales de agosto tras varios meses de trámites.

Es una idea que ha repetido el alcalde en diversas ocasiones y en la que ha vuelto a insistir el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.

"No cabe duda de que a la Avenida de la Constitución hay que darle una vuelta", ha dicho el edil popular en la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno.

La coincidencia entre peatones, bicicletas, veladores y tranvía es el asunto a resolver, según reconocen desde el Ayuntamiento. Para ello, hay varios planes en marcha que están en sus trámites iniciales.

De cara a futuras reformas, "el espíritu es que la prioridad absoluta sea el peatón": Por ello, tal como adelantó el alcalde, "se va a eliminar el carril bici".

Suprimir el carril bici

Lo ha vuelto a repetir De la Rosa, aunque no ha concretado fecha para dicho proyecto. En cualquier caso ha insistido en que "no se va a quitar ni un metro de carril bici sin plantear alternativa".

De hecho, el alcalde aseguraba hace unas semanas que está ya la posibilidad de la vía ciclista del Paseo Colón y la entrada al Centro por la calle Zaragoza.

Por otro lado, tal como ha aclarado De la Rosa, también se va a renovar y sustituir todo el pavimento que hay entre las vías. De hecho, desde la pasada Semana Santa empezaron a realizarse pruebas con el adoquín de Gerena.

Más árboles

El último de los planes es el de recuperar la arboleda que la Avenida de la Constitución tuvo en su día, cuando estaba abierto el tráfico.

Al respecto, el edil de Urbanismo ha reconocido las dificultades que supone este reto. "Hay que verlo porque la Avenida de la Constitución tiene una vida particular", ha dicho.

Entre otras cuestiones, hay que tener en cuenta el factor de la Carrera Oficial de la Semana Santa.

También hay que valorar de qué espacio se dispone para colocar los alcorques porque hay que garantizar el tránsito peatonal y la distancia respecto a las fachadas. Para ello, ya hay estudios en marcha del área de Parques y Jardines.

El retraso de los toldos

Por el momento, la primera novedad en la Avenida de la Constitución es la de los toldos. Están desde finales de agosto en el tramo inicial junto a la Plaza San Francisco y en el más cercano a la Puerta Jerez.

Según explica De la Rosa, son los dos únicos lugares donde la Comisión Provincial de Patrimonio ha autorizado la colocación.

Sobre el retraso de la instalación, el concejal de Urbanismo ha argumentado que el proyecto está en marcha desde enero de 2023.

Sin embargo, el proyecto tuvo que modificarse al resultar muy caro. Colocar un entoldamiento discontinuo de alumbrado a alumbrado, tal como recomendó la Comisión de Patrimonio, habría costado 6,5 millones.

"Había que sustituir las farolas fernandinas. Tampoco permitía poner otro tipo de farolas distintas ni unos tubos como los que hay en la Plaza de San Francisco porque levantarían el enlosado de la Constitución al pasar el tranvía", ha explicado De La Rosa.

"Preservar la visibilidad"

Ya con esas recomendaciones, se modificó el proyecto en enero de 2025, pero también hubo trabas.

Por ello, el Ayuntamiento tuvo que renunciar a poner un entoldado continuo de extremo a extremo. Era la idea inicial.

Además, según indica De la Rosa, es la propia Comisión Provincial de Patrimonio, quien instó a colocar los toldos en el centro de la calle, en el espacio por el que pasa el tranvía.

También era de obligado cumplimiento "preservar la visibilidad de las fachadas de ambos flancos" y "recuperar las velas o toldos sevillanos con caída".

Así, el proyecto definitivo no llegó hasta marzo. Se optó por unos postes de 3.000 kilos que impiden que las velas se puedan mover. Además, están reforzados por anclas en las fachadas.

Volverán tras Semana Santa

Solo quedan unas semanas para que los toldos se retiren. Todo apunta a que se quitarán poco antes de que comience la instalación de luces navideñas, prevista para octubre.

No obstante, el contrato indica que se retirarán una vez finalizado el verano, en un plazo de dos semanas.

La idea, tal como ha aclarado De la Rosa, es que vuelvan a colocarse tras la Semana Santa. Es la misma idea que se tenía para este año, pero que no ha podido cumplirse por las modificaciones obligadas del proyecto.