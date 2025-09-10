Sevilla, en busca de una identidad propia en las calles: la leyenda de la ciudad ya luce en las aceras

La leyenda del NO8DO, en el suelo de la calle Adriano. E. E. Sevilla

Una de las novedades de septiembre es que ya se puede ver en algunas de las calles la leyenda más famosa de Sevilla. Es el célebre NO82.

Además de en todas las banderas y escudos también está presente en el suelo de algunas de las aceras que se han renovado durante el verano.

La primera en estrenar este tipo de pavimento ha sido la calle Marqués de Paradas, donde se han hecho obras de reurbanización durante cerca de un año que han culminado a comienzos de septiembre.

En consecuencia, se ha reordenado el aparcamiento. Ahora es en batería para impedir que prolifere la doble fila. Además, las aceras son de 80 centímetros de media más grandes. También se reasfaltó la calle.

Además de estos cambios, la otra gran novedad es la inclusión de la leyenda del NO82 que aparece en el escudo de la ciudad en las aceras.

En el pavimento hexagonal

Según indican desde el Ayuntamiento, "se pretende ir introduciendo a medida que se vayan ejecutando las obras en aceras y reurbanizaciones donde anteriormente había pavimento de losa hexagonal".

"Es un diseño novedoso que ha sido diseñado a propósito para tal fin", indican las mismas fuentes.

Además de en Marqués de Paradas, la leyenda del NO82 también puede verse ya en otras calles de la ciudad.

Otro ejemplo es la calle Adriano, donde en agosto comenzó la ampliación de las aceras para mejorar la accesibilidad universal en una calle llena de veladores. Es la segunda fase de un proyecto que ya comenzó en 2023.

También se han redefinido los alcorques y se han sustituido los ejemplares de platanos con menos estabilidad.

Aunque la obra no ha finalizado, ya se puede ver en las calles el símbolo del NO82 en su renovado pavimento hexagonal.

También en Pagés del Corro

Es una novedad que se irá incorporando paulatinamente en otras vías señaladas de Sevilla. Una de ellas será Pagés del Corro.

En esta arteria de Triana ya han empezado una de las obras de reurbanización más importantes que ha acometido la ciudad, con un presupuesto de 7,7 millones. En el futuro también podrá verse la leyenda del NO82.

Se incorporará en muchas de las calles que tenían pavimento hexagonal. Es parte del Ayuntamiento de Sevilla por dotar de una identidad propia y un estilo único a la ciudad.

Es una forma de aumentar la presencia en el viario del que es el símbolo más representativo de la ciudad y que su leyenda llegue a los millones de turistas que visitan la ciudad cada año.

Un jeroglífico milenario

Para quienes no conozcan su significado, es un jeroglífico que alude al lema que le otorgó el rey Alfonso X El Sabio a la ciudad de de Sevilla. Data del siglo XIII

En realidad, lo que se escribe como un ocho (8) o con el símbolo del infinito (&) es una madeja. Significa, por tanto, "no me ha dejado".

Con ello, quería hacer referencia a que Sevilla fue la única ciudad que le fue leal durante la rebelión de su hijo Sancho IV.

Aunque la gran mayoría de los sevillanos conoce la historia, es una forma de que el símbolo llegue a más ojos. Es un estilo a lo que sucede en otras ciudades, por ejemplo, con el Indalo, en Almería, con mucha más presencia en las calles que el NO82.

En busca de una estética única

Dentro de la apuesta por dotar de un estilo único a la ciudad, están jugando un papel importante las obras de Emasesa.

Sucedió, por ejemplo, en Marqués de Paradas, donde se renovaron las redes de abastecimiento y saneamiento. A la vez se aprovecha para reurbanizar la calle e incorporar mejoras como la sustitución de las aceras.

El primer ejemplo fue la calle Zaragoza, cuya primera parte fue inaugurada a finales de 2024. Contó con plataforma única, adoquín de Gerena y nuevos árboles.

Son tres de las fórmulas que el Ayuntamiento quiere replicar en numerosas calles del Centro. Recientemente, se ha estrenado la primera parte de la Cuesta del Rosario.

Además, hay obras en marcha en Méndez Núñez, Teodosio, Santa Ángela de la Cruz y Dueñas. En estas dos últimas se aprovechará para diseñar una nueva plaza en la confluencia.

Pero la mayor inversión es la destinada a Pagés del Corro, donde no habrá plataforma única ni adoquín de Gerena. Se recolocará el pavimento hexagonal con el símbolo del NO82. Allí se plantarán 95 árboles.

Al margen de Emasesa, se les sumará la transformación del eje entre el Duque y Ponce de León, cuyas obras, en principio, deben empezar en septiembre, como parte de la segunda fase del tranvibús.

En ellas se aprovecharán para colocar más árboles, ampliar las aceras y el espacio de la plataforma única y el adoquín de Gerena. Con ello se pretende contribuir al objetivo de la uniformidad estética que persigue el Ayuntamiento en consonancia con la búsqueda de una identidad propia.