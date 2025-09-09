Los nuevos policías locales de Sevilla comienzan su formación: "Los ciudadanos tendrán calles más seguras"

El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía han inaugurado hoy el curso para formar a los nuevos policías locales en las instalaciones de la Jefatura de Policía Local de Sevilla.

Se trata del primero de los cursos en el que se aplica el convenio firmado por ambas administraciones gracias al que además de los 40 policías destinados a Sevilla se formarán otros 50 agentes destinados a diferentes localidades andaluzas.

El delegado de seguridad ciudadana, Ignacio Flores, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones ya que “gracias a este acuerdo todos salimos ganando, sobre todo los ciudadanos que tendrán de forma inminente unas calles más seguras y con más policías”.

El curso contará con diversas instalaciones municipales para la impartición de la formación, asumiendo los gastos de mantenimiento y garantizando la disponibilidad de los espacios, así como su colaboración en la gestión del alumnado y de la docencia.

Las actividades se desarrollarán en espacios municipales como la UNED Sevilla, las instalaciones deportivas de San Pablo, el Parque de Bomberos, la Jefatura de Policía Local, el Centro de Educación Vial y la propia Escuela de Policía Local.