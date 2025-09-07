La Guardia Civil continúa la búsqueda del autor de los disparos en un bar de Carmona, sumida en la "preocupación"

La preocupación se ha instalado en la urbanización Los Nietos. El día después de la tragedia en esta zona de la localidad sevillana de Carmona los vecinos aún tratan de digerir por qué alguien, armado con un rifle, entró en un bar y acabó con la vida de dos hombres de 65 y 54 años, además de dejar herido de gravedad a un tercero de 63 años.

Todas las hipótesis están abiertas, apunta la Guardia Civil, que apenas ha confirmado este domingo las edades de las víctimas. El resto, silencio para favorecer el transcurso de la investigación, mientras bullen los comentarios en la localidad.

Estos relatos vecinales empiezan a alzar la voz. Sostienen, por ejemplo, que el autor, que según primeros testimonios iba acompañado y huyó en un coche en dirección a Sevilla tras disparar, habría sido ya identificado, apunta a EL ESPAÑOL el alcalde de Carmona, Juan Ávila.

El regidor, que no ha podido trasladar personalmente el pésame a las familias por desconocer la identidad de los fallecidos, se ha puesto a disposición de los representantes de la urbanización, con los que sí ha podido hablar y recabar impresiones.

Al parecer, el señalado como autor de los disparos era vecino de Los Nietos. Es al menos lo que comentan los vecinos que aún digieren lo sucedido en esta zona, compuesta por hileras de chalets. Se rumorea que alguno de ellos albergan plantaciones de marihuana y hay menudeo de drogas.

Ante el silencio oficial, son los relatos de quienes allí residen los que tratan de hacer encajar el puzle del tiroteo en Carmona.

El primer punto que destacan es que el conflicto no es extraño en este lugar. La presencia de policía es habitual en la zona, indican esos testimonios a EL ESPAÑOL. El fatal suceso de este sábado no sorprende por ello demasiado en la cercanía de Los Nietos, una urbanización a medio camino entre Carmona y el aeropuerto de Sevilla. "Es el remate", apuntan.

Los primeros relatos apuntan a que el autor de los disparos entró en el bar decidido a buscar al dueño, han dicho varios testigos a Canal Sur. Según estos testimonios, el segundo fallecido habría sido un hombre que trató de interponerse en su objetivo.

El tercer herido tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital de Sevilla.