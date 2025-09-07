Detenidos dos hombres de 39 y 27 años como presuntos autores del tiroteo mortal en Carmona

La Guardia Civil ha detenido este domingo en Sevilla a dos hombres de 39 y 27 años como presuntos autores del tiroteo en un bar de Carmona en el que murieron dos personas y una tercera resultó herida de gravedad.

Según ha explicado desde el instituto armado, ambos fueron identificados en las horas posteriores al suceso y tras activar un dispositivo de coordinación se les pudo seguir la pista hasta un barrio de Sevilla capital.

Allí se ocultaba uno de los individuos, de 39 años y que, al percatarse de la presencia de la guardia Civil, trató de huir por la ventana de la vivienda en la que se encontraba descolgándose con unas sábanas, sin éxito. Una hora más tarde fue detenido un segundo varón, de 27 años, también implicado en el suceso.

La investigación apunta que los detenidos llegaron este sábado al bar de la urbanización Los Nietos, en Carmona, "dirigiéndose de forma directa al propietario del bar", al que dispararon.

Los indicios apuntan a que este ha sido el último episodio de una serie de "enfrentamientos previos entre las diferentes partes implicadas".

Sábana con la que trató de descolgarse uno de los detenidos. Guardia Civil.

Por ahora los investigadores continúan recopilando pruebas en varias entradas y registros domiciliarios. Los detenidos, por su parte, permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y, una vez finalizadas las diligencias, serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Carmona.

Las detenciones ponen fin a una frenética búsqueda iniciada a primera hora de la tarde de este sábado, cuando los asaltantes entraron en el bar armados con un rifle y acabaron con la vida de dos hombres de 65 y 54 años.

Sus identidades no han sido confirmadas oficialmente, pero testigos han asegurado a medios locales que uno de ellos es el dueño del bar, al que habían ido a buscar, y el otro habría sido un hombre que trató de interponerse y evitar la tragedia.

Además, un tercer hombre de 63 años resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital de Sevilla.