Cierran los jardines del Alcázar y el Parque Miraflores de Sevilla por la aparición de más aves muertas

El Ayuntamiento de Sevilla ha ordenado el cierre preventivo de los jardines del Real Alcázar y el Parque de Miraflores de Sevilla. Es la respuesta a la aparición de más aves muertas.

Se unen a los 68 gansos del Tamarguillo, que murieron por gripe aviar. Por ello, hay activado un protocolo en el que se identifica a todos las personas que hayan estado en contacto con ellos, aunque el riesgo para la población es muy bajo.

La pasada semana también murieron cinco patos en el Parque de María Luisa, pero el resultado no fue concluyente. "Pudieron haber pasado la gripe aviar, pero no se puede determinar que fuera la causa de la muerte", indicaron fuentes municipales.

Por esta sucesión de hechos, el Ayuntamiento de Sevilla había reforzado la vigilancia en todos los parques de la ciudad.

Así, han aparecido los cuerpos sin vida de una hembra de pava real adulta y un pato en los jardines del Alcázar. Sus cuerpos fueron retirados siguiendo los protocolos de bioseguridad.

Serán, por tanto, sometidos a necropsia, toma de muestras para análisis patológicos. Tras ello se les incinerará. Se esperan los primeros resultados entre 24 y 48 horas.

La aparición de estas aves muertas ha obligado al Ayuntamiento a cerrar los jardines del recinto, aunque, según confirman fuentes municipales, el resto del monumento seguirá abierto.

Suspenden 'Las Noches del Alcázar'

Esto ha obligado a suspender el espectáculo 'Las Noches de los jardines del Alcázar', al que habían asistido más de 21.000 personas durante todo el verano y que iba a ofrecer nuevos conciertos en septiembre.

Indican fuentes municipales que el Real Alcázar tiene desde junio un servicio de veterinario propio para patos y pavos. Hasta el mes de agosto, en todos los muestreos realizados ninguno de ellos había dado positivo en gripe aviar.

De Miraflores al Tamarguillo

A su vez, también se han localizado tres gansos muertos en el Parque de Miraflores, que también se mantendrá cerrado temporalmente.

En este caso, se actuará de la misma manera que en el Tamarguillo. Se evalúa la situación de la Junta, que será la encargada de enviar los análisis al laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura para confirmar o descartar gripe aviar.

Mientras tanto, siguen apareciendo más gansos muertos en el Parque del Tamarguillo. Este jueves se han unido tres más al recuento. Ya son 71 desde la pasada semana.

Además, entre patos mudos y gansos, han aparecido 20 aves muertas en el Centro de Educación Ambiental de Miraflores. Por ello, se recomienda a los usuarios que no se acerquen a la zona.

Aunque el Ayuntamiento ha reforzado la vigilancia en todos los parques, es la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud la que determinará el protocolo de actuación en cada uno de los casos.

Identifican a 25 personas

Según informan fuentes de dicho departamento, hasta ahora se está valorando a 25 personas identificadas como contactos cercanos de las aves muertas en el Tamarguillo.

No obstante, "no todas han tenido contacto de riesgo". "Se descartarán a las que no han tenido y se hará seguimiento de todas las que sí han tenido ese contacto", señalan.

Es una de las partes del protocolo determinado a raíz de las muertes del Tamarguillo. Por otro lado, se busca en los centros de salud "casos sospechosos".

Según indican, el cuadro médico de la gripe aviar es muy similar a la gripe común. Se valorará, por tanto, en todos aquellos casos que confiensen haber estado en contacto con aves.