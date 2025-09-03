Limpian todos los estanques y fuentes del Parque de María Luisa y los Jardines del Cristina

Operarios limpian el lodo de un estanque de Sevilla. E. E. Sevilla

Los operarios del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla trabajan desde esta semana en la limpieza en profundidad de todos los estanques y fuentes del Parque de María Luisa y Jardines del Cristina.

Uno de ellos es el Estanque de los Lotos, donde aparecieron el pasado 25 de agosto cinco patos muertos.

Según informan desde el Ayuntamiento de Sevilla, el análisis determinó que el estado del agua no les había causado la muerte.

También se les realizó pruebas para determinar si había gripe aviar, pero los resultados fueron no concluyentes.

Es decir, tal como afirman fuentes municipales, "pudieron haber superado la enfermedad en algún momento de su vida, pero no hay evidencias que relacionen directamente los fallecimientos con este virus".

Pese a ello, precisamente este jueves, los operarios trabajaban en el Estanque de los Lotos, cuya limpieza ya se había realizado el mes de julio.

Además, aprovechando dicha tarea, se va a acometer una obra "para facilitar el acceso a la fuente central y, de esta manera, mejorar su mantenimiento", ha dicho Evelia Rincón, delegada del área Parques y Jardines.

Extraer el lodo

En primer lugar, se ha producido el vaciado del estanque para extraer el lodo y el resto de elementos que había en el fondo. Después, son trasladados a un vertedero autorizado.

Luego se realiza el baldeo y el barrido antes de volver a llenarlo y ponerlo en funcionamiento.

En total, son 17 las fuentes ornamentales y estanques del Parque María Luisa en las que se trabajará en estos días. A ello se le unen las dos fuentes de los Jardines del Cristina.

Indican fuentes municipales que forma parte de la tarea de mantenimiento periódico que se lleva a cabo durante todo el año en todos los parques de la ciudad.

Más allá de la limpieza

Por su parte, Rincón ha revelado que el trabajo va más allá de la mera limpieza.

También "se llevan a cabo trabajos de reparación de pequeños desperfectos que sufren las fuentes reponiendo piezas como azulejos para que luzcan de manera óptima y lo mejor posible acorde con el entorno en el que se encuentran".

De forma paralela a estos trabajos, el Ayuntamiento también está inmerso en un proyecto destinado a "recuperar las fuentes ornamentales en mal estado de los parques históricos" de Sevilla. Para ello licitará un contrato de asistencia técnica.

Entre ellas, según cuentan, se encuentra la emblemática Fuente de los Leones del Parque de María Luisa.