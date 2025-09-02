¿Un torneo de tenis en la Plaza de España? El "sueño" centenario del club de Sevilla que vio ganar a Nadal y Alcaraz

El Real Club de Tenis Betis tiene un "sueño" con motivo de su centenario. Quiere que la Copa Sevilla, el torneo que organiza en sus instalaciones del Porvenir desde hace 62 años se celebre en la Plaza de España.

Sería para el año 2029, que también es el centenario de la Exposición Universal Iberoamericana de 1929, el evento para que el fue construido el monumento de Aníbal González.

El presidente del Real Club de Tenis Betis reconoce que la idea "ahora mismo es un sueño", pero han empezado a poner los "cimientos" para hacerlo posible.

En primer lugar, necesitan conseguir que la ATP, la asociación que controla el circuito profesional del tenis, dentro del cual se integra la Copa Sevilla, autorice que se pueda jugar fuera de las instalaciones del club.

Por otro lado, habría que conseguir el permiso del espacio por parte del Ayuntamiento de Sevilla, que según explican ya es conocedor del proyecto. También está el tanto Julio Cuesta, el comisario del aniversario de la Exposición Universal de 1929.

Promoción del Centenario del 29

No obstante, quedan cuatro años todavía y la idea está en fase "embrionaria". Además, hay de por medio unas elecciones en 2027. La decisión, por tanto, le corresponderá al equipo de Gobierno resultante.

Por el momento, ya han firmado el convenio con el Ayuntamiento para participar en la promoción del centenario de la Exposición Universal de 1929.

Y es que más allá del deseo de celebrar el torneo con la Plaza de España, que los centenarios coincidan no es casual.

Orígenes del club

El Porvenir fue uno de los barrios nuevos que nacieron en Sevilla a raíz de la Exposición Universal Iberoamericana. Prueba de ello es su callejero, con vías como Brasil, Montevideo, San Sálvador, Colombia o Bogotá.

A solo unos 150 metros de la Plaza de España, se fundó el club en 1929, aunque la primera pista llegó antes, en 1928, ligada al Real Betis Balompié. Era como una sección deportiva del club verdiblanco.

De hecho, esta instalación formaba parte del complejo deportivo del Patronato Obrero, estadio donde jugaba sus partidos el equipo de fútbol antes del traslado ante al Benito de Villamarín.

Ya en 1929, se hicieron unos estatutos nuevos y se independizó el club de tenis del de fútbol. Finalmente, todos los terrenos que hoy conforman el club fueron cedidos​ por la entidad verdiblanca.

"Estamos muy vinculados con el 29", dice su presidente, Pedro Martínez-Forns. Ahora trabaja para que la Plaza de España sea la sede de la Copa Sevilla por el centenario.

Si la ATP no lo autoriza, existe otra posibilidad. Es la de organizar un torneo de exhibición "con algunos tenistas". "No sería una semana completa sino uno o dos días", explica.

"Abrir el torneo a los sevillanos"

La iniciativa forma parte de la estrategia emprendida por la nueva directiva del Real Club Tenis Betis. El objetivo es "abrir el torneo más a los sevillanos".

Para fomentarlo, este año aparecerán por el club figuras destacadas de la sociedad sevillana. Habrá representantes de Betis y Sevilla. Además de toreros y cantantes.

Y es que para muchos sigue siendo desconocido que en Sevilla se celebra el cuarto mejor torneo de España, igualado con el de Valencia. Solo lo superan el Master de Mádrid, el Conde de Godó y el Torneo de Mallorca, que forman parte del ATP Tour

La Copa Sevilla pertenece al segundo nivel del circuito Challenger de la ATP. Reparte 125 puntos al ganador. En 2023 subió un escalón ya que antes se repartían 90 puntos. Esto atrae a jugadores de un mayor nivel.

En 2024 se cambió la superficie. Hasta entonces siempre se había jugado sobre el característico albero sevillano, pero se pasó a la tierra batida.

Fórmulas para crecer

Ahora, el Real Club Tenis Betis busca nuevas fórmulas para crecer. Subir de nivel en el circuito ATP requeriría ampliar sus instalaciones, pero en los alrededores apenas hay espacio, reconocen.

Al margen de ello, la categoría del torneo puede aumentar "al subir los premios" sin cambiar la puntuación que se otorga a los tenistas, indica Ignacio Isern, uno de los vocales de la Junta Directiva del club.

Ahora mismo, se reparten 148.625 euros entre todos los participantes. El ganador del cuadro individual se lleva 20.300 euros.

Consolidado en septiembre

La 62 edición de la Copa de Sevilla ha arrancado este lunes en su fecha tradicional, la primera semana de septiembre, donde está más que consolidado.

"Nos gusta mucho septiembre", dice su presidente. Es, según apunta, el escenario ideal, porque no hace tanto calor y la ciudad no tiene tantos eventos, como por ejemplo, en primavera. Tampoco hay demasiado riesgo de lluvia, que perjudicaría sensiblemente la organización.

No obstante, en el pasado se valoró la posibilidad de que el torneo coincidiera con la segunda semana de Roland Garros. De este modo, en plena temporada de tierra batida, podrían participar los tenistas que cayeran en la primera semana.

Sin embargo, hay dos problemas, los recogepelotas, socios del club, estarían en el colegio y no podrían participar. Además, la final coincidiría con la del torneo parisino. Eso restaría público.

Nadal y Alcaraz, entre otros muchos

Por ello, la organización no se plantea cambiar de fecha. Desde hace años el torneo es un granero donde futuras estrellas del tenis se forjan. Rafa Nadal ganó su primer punto ATP.

Y Carlos Alcaraz deslumbró en 2019. Con solo 16 años hizo las delicias del público y pasó por primera vez a los cuartos de final de un torneo Challenger. Lo han ganado figuras actuales del circuito como Casper Ruud, Alejandro Davidovich o Felix Auger-Aliassime.

En el pasado también se impusieron Tommy Robredo, Albert Ramos o el medallista olímpico Pablo Carreño, que participa en la edición de 2025.

Según los datos de la organización, la venta de entradas va a mejor ritmo que el año pasado, donde ya se llenó la pista para la final, con 1.600 personas. Como novedad, hay una carpa de restauración mayor y más alejada de las pistas para que el ruido no afecte al desarrollo del juego.

Roberto Carballés, ganador de las tres últimas ediciones es uno de los tres Top-100 que participan en la edición de 2025.

También juegan otras figuras como Carlos Taberner, Albert Ramos y promesas como Daniel Merida en una Copa Sevilla que quiere seguir creciendo con el "sueño" de la Plaza España en el horizonte.