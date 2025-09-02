Salud identificará a todas las personas expuestas al brote de gripe aviar en Sevilla: "El riesgo es muy bajo"

Toma de muestras en la laguna del Parque del Tamarguillo. EP Sevilla

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía va a proceder a la identificación de las personas expuestas al brote de gripe aviar detectado en el Parque del Tamarguillo de Sevilla y que ha causado la muerte de casi 70 aves.

No obstante, indican que "se considera que el riesgo para la población es muy bajo". Es algo que confirman las fuentes del Colegio de Veterinarios de Sevilla consultadas por EL ESPAÑOL.

Solo se han registrado casos, en el sudeste asiático. Los contagios únicamente se han producido con personas que vivían dentro de explotaciones avícolas.

Dichos virus "pueden transmitirse ocasionalmente a las personas que están en contacto con aves enfermas o en ambientes contaminados", indican desde Salud.

En cualquier caso, la Consejería ha puesto en marcha un protocolo de actuación. Así, recomiendan "no tocar ni manipular" en caso de encontrar aves muertas en una misma zona, además de informar al ayuntamiento en cuestión.

Las recomendaciones también se dirigen a las personas encargadas de las tareas de manipulación de animales enfermos o de cadáveres.

"Deben seguir determinadas recomendaciones: utilización de equipos de protección individual (guantes y mascarillas) y vacunación anual de la gripe estacional", indican.

Diez días de seguimiento

Además, pese a que se considera que "el riesgo para la población es muy bajo", se va a identificar a las personas expuestas. Además, se les realizará un seguimiento médico durante 10 días.

No obstante, el Ayuntamiento está todavía a la espera de los resultados finales que determinen el nivel de virulencia de la gripe aviar.

Desde la Consejería de Salud, por el momento, no se ha emitido ninguna recomendación sobre el cierre del parque, aunque el Consistorio lo mantiene cerrado mientras continúa la investigación.

Por otro lado, aclaran que la Junta de Andalucía "dispone de sistemas de vigilancia tanto animal como humana, a fin de detectar rápidamente los focos de gripe y poner en marcha las medidas de control adecuadas".

985 casos

Además, recuerdan que los virus de gripe aviar circulan frecuentemente en las aves. Hasta ahora se han notificado 985 casos en todo el mundo desde 2023.

Se asemeja a la gripe estacional y puede desencadenar en un cuadro asintomático, leve u otros casos más graves. Sin embargo, nunca se ha descrito una transmisión de persona a persona.