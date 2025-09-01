Septiembre trae nuevos toldos a la Avenida de la Constitución: "Es un proyecto complejo"

Nuevo tramo de toldos en la Avenida de la Constitución. E. E. Sevilla

El estreno de septiembre ha traído nuevos toldos a la Avenida de la Constitución. En concreto, ya hay sombra en el tramo que va desde el edificio del Banco Santander a los 100 Montaditos.

Por tanto, hay toldos al inicio y al final de la calle. Ya fueron colocados el 22 de agosto en el espacio que va de la Avenida Constitución al Edificio Colíseo.

Al respecto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reconocido que es "un proyecto complejo, por los edificios que tiene la Avenida y que hay que sumar a la Comisión Provincial de Patrimonio".

"Hay una serie de técnicos en la Gerencia Municipal de Urbanismo y en la empresa adjudicataria (Heliopol), que llevan mucho tiempo estudiando", ha dicho el primer edil en declaraciones a la Cadena SER.

De hecho, sobre la ubicación de los toldos en la zona por la que pasa el tranvía, ha insistido en que "no se han puesto por capricho". "Los técnicos estudiaron minuciosamente cómo daba el sol y la sombra en cada momento", ha insistido.

Fue a inicios de julio cuando comenzaron los trabajos de colocación de los toldos en un proyecto cuya inversión ronda los 292.000 euros.

Postes, "la única opción"

El primer paso, fue la instalación de postes de 3.000 kilos para soportar las velas. "No se han puesto por gusto. A mí no me gustan, pero no ha habido más remedio", ha dicho el alcalde en Canal Sur Radio.

Sanz ha explicado que "Patrimonio no dejaba abrir agujeros" y que esa era la única opción por motivos de seguridad, especialmente por el viento. "Era una prioridad que no se volaran", ha insistido.

Para seguir avanzando en la instalación, el Ayuntamiento de Sevilla necesita contar con el permiso de los edificios para colocar anclajes en sus fachadas.

Según avanzaba Diario de Sevilla, el Banco de España está estudiando si el proyecto concuerda con la seguridad que requiere su operativa, entre otros factores.

Arboleda y carril bici

Igualmente, Sanz se ha referido a la posibilidad de instalar una arboleda en la Avenida. De hecho, ha encargado a la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, buscar un "arquitecto" paisajista para diseñar el proyecto.

No obstante, cualquier plan deberá tener en cuenta que la Avenida de la Constitución "es parte de la Carrera Oficial" de la Semana Santa.

Asimismo, Sanz ha apostado por suprimir el carril bici en dicha vía y asegura que el usuario "tiene una alternativa". "Es el carril bici del Paseo de Colón para entrar en el Centro, y después se mete por la calle de Zaragoza, que tiene una limitación de 20 km por hora", ha afirmado.