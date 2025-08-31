El final del verano trae otra jornada de colapso en las carreteras de Sevilla: más de 20 kilómetros de atascos

El final del verano ha traído otra jornada de colapso a las carreteras de Sevilla. Como es habitual, el regreso de las vacaciones está siendo especialmente complejo para aquellos que regresan de Cádiz y Huelva, cuyas carreteras, la AP-4 y la A-49 han sufrido los principales atascos.

Se han producido retenciones incluso mayores de los 20 kilómetros. Se ha confirmado, por tanto, que este domingo era la jornada más intensa de la Operación Retorno.

Si bien, se registraron algunos atascos el pasado sábado, estos fueron muchos más leves que los de esta jornada.

Los conductores han notado la falta de fluidez desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde.

Una vez más, los principales problemas se han registrado en la AP-4. Es la carretera que mayor densidad de tráfico soporta en la provincia desde que se eliminó el peaje en 2020.

Entre Casablanca y Las Cabezas

El colapso se ha notado especialmente este domingo en torno a las 12:40, cuando se registraron retenciones de hasta 21 kilómetros, según la información ofrecida por la DGT.

En concreto, desde el kilómetro 65 en Casablanca (Cádiz) hasta el 43 en Las Cabezas de San Juan, uno de los pueblos más reivindicativos por la necesidad de añadir un tercer carril. El proyecto estará en fase de redacción hasta 2027.

La situación mejoraba según avanzaba la tarde, pero en torno a las 17:00, se seguía notando en la entrada de Sevilla.

A esa hora, la retención se manifestaba en la zona de la A-4, con seis kilómetros de atasco, desde el 558 en Dos Hermanas al 552 en Fuente del Rey.

De hecho, más tarde en torno a las 17:30 volvían a registrarse siete kilómetros de retenciones en la AP-4 entre El Trobal y Los Palacios de Villafranca.

También en la A-49

Igualmente, la Operación Retorno también se ha hecho notar en los desplazamientos de los miles de sevillanos que regresaban este domingo desde la zona de Huelva.

En la A-49, se registraba en torno a las 13:00 seis kilómetros de atascos entre Chucena y Carrión de los Céspedes.

Mientras, en la zona de Huelva, se recomendaba precaución a los conductores por el estrechamiento de carriles en el kilómetro 71 en Trigueros. Se producía este episodio por la existencia de un obstáculo fijo por accidente.

Esto, a su vez, provocaba que se registrasen atascos de hasta dos kilómetros desde el kilómetro 69 en Candón hasta el 71 en Trigueros.

Asimismo, durante toda la jornada se producían retenciones puntuales en las carreteras de entrada a Sevilla como la SE-30.

Será en la medianoche de este domingo cuando finalice la Operación Retorno. La DGT preveía desde el pasado viernes hasta 273.000 desplazamientos con motivo de la vuelta de las vacaciones, la mayoría de ellos, a través de la AP-4 y la A-49.