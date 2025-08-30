Vuelven a pintar el grafiti de SFDK en Pino Montano que fue borrado a petición vecinal: "La esencia ya se perdió"

La nueva versión del grafiti de SFDK en Pino Montano. E. E. Sevilla

El mítico grafiti de SFDK que fue borrado por la petición de los vecinos ha vuelto a aparecer este sábado en la misma ubicación en la que se encontraba el original en la Plaza Ascensoristas de Pino Montano.

Lo ha confirmado el usuario de TikTok @juanjyoza. Es el mismo que se hizo eco de la desaparición de un mural considerado icónico y que ha aparecido durante 25 años en los vídeos del grupo de rap.

Ellos mismos han comentado en varias ocasiones que en el bloque que se encuentra justo detrás se grabó su segundo disco y uno de los más reconocidos, Odisea en el lodo.

Según apuntaba ABC, el grafiti fue borrado hace más de un año por la brigada antigrafitis del Ayuntamiento de Sevilla.

Tal como informaron fuentes municipales a este medio, se decidió actuar así por la petición de los vecinos de la zona y porque la obra estaba deteriorada al haber sido pintada sobre otro mural anterior.

Sin embargo, ha sido esta semana cuando la polémica ha trascendido al haberse hecho eco del borrado este usuario de TikTok que acumula cerca de 3.000 seguidores.

Este sábado, el mismo @juanjyoza ha confirmado la recuperación del grafiti. "Alguien lo ha vuelto a pintar, pero para mí ya pierde valor. Yo creo que la esencia ya se perdió, esto tiene poco sentido", ha dicho.

Se desconoce en qué fecha volvió a ser pintado. "Habrá sido hoy por la madrugada", indica este usuario de TikTok al ser consultado por este medio.

En busca de ubicación para un grafiti nuevo

El Ayuntamiento y la brigada antigrafitis valorarán en los próximos días qué hacer con el nuevo grafiti para lo que se consultará con los vecinos, que ya pidieron la retirada del primero.

En cualquier caso, al margen de esta obra, el Consistorio ya buscaba una ubicación adecuada dentro del barrio de Pino Montano para que la obra pueda hacerse "en mejores condiciones y pueda perdurar en el tiempo".

Para ello están "en permanente contacto" con SFDK. Según indican fuentes municipales, no se mostraron molestos con el borrado del primer grafiti.

Ya se les ha ofrecido algunos emplazamientos para pintar la obra, pero hay prevista una nueva reunión en septiembre con el objetivo de abordar este y otros asuntos.