El caos vuelve a Santa Justa en medio del regreso de las vacaciones: "Horas esperando y nadie nos dice nada"

Cientos de personas resultaron afectadas por los retrasos en Santa Justa. E. E. Sevilla

La imagen el caos en Santa Justa, con cientos de personas esperando a que salgan sus trenes, se ha convertido en una estampa habitual en 2025. Este sábado, el colapso ha vuelto a la estación y se ha colado en medio del regreso de las vacaciones de muchas familias.

Hasta tres incidencias han afectado a la circulación de la Alta Velocidad de larga y media distancia entre Madrid y Andalucía, con parones en el tráfico de más de dos horas.

Todas ellas se han hecho notar en la estación de Santa Justa, que una vez más se ha llenado de viajeros que buscaban explicación al ver cómo se retrasaba la salida de sus trenes.

"Nadie nos dice nada. Van retrasando las salidas y no sale nadie a dar información", decía una usuaria de la red social X, que ponía el acento en la ausencia de explicaciones por parte de Renfe.

A otros, en cambio, la interrupción de la circulación les cogía a bordo. "Estamos dentro del AVE Madrid- Sevilla parados desde hace 30 minutos a la altura de Ciudad Real. Parece que hay hábil una sola vía y estamos esperando a que pase un tren", decía Pablo.

"Calor insoportable"

Uno de los pasajeros a los que les tocó esperar en Santa Justa aludía a las altas temperaturas. "Con casi 2 horas de retraso y seguimos esperando en la estación de Santa Justa con un calor insoportable y con niños pequeños", lamentaba un usuario que esperaba un tren a las 18:00.

Su tren a Barcelona debía salir a las 16:27 y se retrasó hasta las 18:15. Varias horas más tarde, él mismo criticaba los parones de la línea. "Son las 21:18 y seguimos parados en Puertollano. ¿Váis a abonar taxis para poder volver a casa? A las 2:00 no habrá transporte en Barcelona", decía dirigiéndose a Renfe.

Otros como María estallaba a las 19:37 por el modo de operar de la compañía ferroviaria durante toda la tarde.

"Creo que todas las personas que estamos paradas en la estación de Santa Justa de Sevilla agradeceríamos que fuerais claros con si van a salir trenes hoy en vez de retrasar cada diez minutos la salida desde hace dos horas", detallaba esta usuaria en su protesta.

Tres incidencias

Durante este sábado 30 de agosto, en plena operación retorno, una tormenta perfecta de incidencias afectó a cientos de pasajeros dispuestos a regresar a sus casas.

A primera hora de la mañana, una avería en la señalización en Ciudad Real, sobre las 7:00, provocó retrasos en una veintena de los trenes que circulaban entre Madrid y Andalucía. Sucedió porque los semáforos marcaban el rojo de forma equivocada, lo que obligaba a parar a los maquinistas.

La incidencia se solucionó unas horas después. En este caso, las demoras no superaron los diez minutos en la mayoría de los casos, aunque para algunos pasajeros se alargaron hasta los cuarenta minutos.

Dos incendios

Pero el problema más grave surgía en torno a las 14:30 cuando se registró un incendio en el vagón de cola vació de un tren Alvia que circulaba entre Almería y Madrid. Mientras los bomberos sofocaban el fuego, hubo que evacuar a los 210 pasajeros, pero ninguno resultó herido. La incidencia quedó cortada durante más de dos horas, pero el tráfico reabrió parcialmente, solo por una vía. 🛤 Tras quedar apartado el tren de la incidencia y reconocer el buen estado de la infraestructura, se vuelve a circular por ambas vías entre Calatrava y Puertollano. https://t.co/wpsVFiqCTh — INFOAdif (@InfoAdif) August 30, 2025 No fue hasta pasadas las 22:00 cuando se consiguió apartar el tren de la incidencia y se pudo circular por las dos vías. Esta circunstancia siguió provocando demoras durante toda la tarde. Las notaron mucho quienes debían coger su tren en Santa Justa.