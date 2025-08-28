Las ingenierías del Sevilla TechPark incrementan su facturación en más de un 70% respecto al año anterior

El sector de las ingenierías con sede en Sevilla TechPark se ha consolidado como uno de los grandes motores económicos del parque tecnológico, y es que estas empresas alcanzaron el pasado año 2024 una actividad económica conjunta de 730 millones de euros, un 73 por ciento más que en el ejercicio anterior, cuando sumaron 420 millones.

El crecimiento se refleja también en el empleo. Las 64 compañías de ingeniería instaladas en el recinto tecnológico sevillano incrementaron su plantilla un 25 por ciento, al pasar de 1.382 a 1.729 trabajadores.

En conjunto, Sevilla TechPark reúne 575 entidades, de las que 295 forman parte del área de Tecnologías Avanzadas, el bloque con mayor peso en el parque.

Esta división concentra una facturación de 3.250 millones de euros, lo que supone el 59 por ciento del total, y 19.869 empleos, que implica casi dos tercios de la plantilla global del recinto (31.667 personas).

El repunte de las ingenierías ha tenido un efecto directo en el conjunto de Tecnologías Avanzadas, que elevó su facturación un 13,8 por ciento en 2024.

No obstante, el liderazgo del área continúa en manos del sector de Telecomunicaciones e Informática, que aglutina 94 compañías, con una actividad económica de 995 millones y casi 12.000 empleos.

Por detrás se sitúan las empresas de Energía y Medio Ambiente, con 58 firmas que facturaron 803 millones y emplearon a 1.563 personas.

En total, los sectores de Telecomunicaciones e Informática, Ingeniería y Energía y Medio Ambiente concentraron más del 77 por ciento de la facturación del área de Tecnologías Avanzadas, superando los 2.300 millones de euros y protagonizando la mayor parte de los proyectos de I+D+i del parque.

Un crecimiento sostenido

Con una proyección ascendente de forma continuada, el Sevilla TechPark, antes conocido como PTC Cartuja, ha triplicado su volumen de facturación en los últimos diez años, pasando de 1.844 millones de euros en 2014 a 5.513 millones en 2024.

La diferencia no es cualquier cosa: 3.669 millones más en solo una década, con un crecimiento estimado del 11,5 por ciento anual sostenido.