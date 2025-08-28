Se busca nueva ubicación para el mítico grafiti de SFDK que fue borrado en Pino Montano

Ya no hay rastro del mítico grafiti del grupo SFDK en Pino Montano. Lo eliminó la brigada antigrafitis del Ayuntamiento de Sevilla, que borra hasta 24 pintadas al día en la ciudad.

Ubicado en la calle Ascensoristas, era considerado un lugar de culto del barrio. Había sido escenario de muchos de los videoclips del grupo. No era extraño ver a fans fotografiándose delante de él.

Ahora se busca una nueva ubicación para pintarlo. Desde el Ayuntamiento aseguran estar en contacto con el grupo SFDK "desde el primer momento".

Ni Zatu ni Acción Sánchez, sus componentes, ha mostrado malestar alguno, según revelan, ya que se les explicó el procedimiento que siguió la brigada antigrafiti

De hecho, insisten en que hay "absoluta cordialidad" con un grupo que forma parte de la cultura popular de Sevilla.

Fuentes municipales indican que la eliminación del grafiti de SFDK se llevó a cabo "tras la petición de vecinos de la zona y porque las obras están deterioradas y pintada sobre otro mural anterior".

Forma parte del trabajo habitual de la brigada antigrafiti que lleva un año y medio recorriendo las calles de Sevilla para eliminar pintadas, aunque la mayoría se han borrado en el Casco Antiguo.

Desde el Ayuntamiento aclaran que ya han ofrecido a SFDK otros emplazamientos y alternativas que se estudiarán.

"Que pueda perdurar en el tiempo"

El objetivo, dicen, es encontrar una ubicación adecuada para que el grafiti se realice en mejores condiciones y "pueda perdurar en el tiempo".

De hecho, hay ya prevista una reunión en septiembre con SFDK en la que se pretende abordar este y otros asuntos.

Uno de los primeros en hacerse eco de la desaparición del grafiti fue el usuario de TikTok @juanjyoza, al que contestó el propio Zatu.

"Se arrasó con todo. Etapas. Al otro lado del bloque hay un transformador de la luz que da al Camino de los Toros e igual un homenaje a Odisea en el lodo le cabe. Ese disco se hizo en ese bloque. Hablaremos con la comunidad. Gracias por tu apoyo, vecino", decía.