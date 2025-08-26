La Sevilla que respira tras la ola de calor: dos semanas lejos de los 40 grados tras el infierno de mitad de agosto

Dos personas se graban con el móvil en el Puente de Triana en Sevilla. EP Sevilla

Sevilla lleva ya más de una semana recuperándose de una ola de calor de infierno. El pasado lunes 18 de agosto fue el último día en que se registraron los 40 grados.

Según las previsiones de la Aemet, entre la pasada semana y la que entra, la ciudad enlazará dos semanas lejos de ese registro que marca los límites entre lo asfixiante y lo soportable.

La realidad se ve en las calles. La ciudad nada tiene que ver con el solar que fue entre el 3 y el 18 de agosto, el periodo durante el cual se prolongó la ola de calor.

"Otros años buscas el fresco de la noche para quitarte del aire, pero esta vez ni eso. Estábamos atrapados", confiesa Carmen, una trianera de 36 años recién llegada de sus vacaciones.

El "horno" se notaba especialmente por la noche. "Ni en un velador se podía respirar", recuerda Carlos un vecino de Los Bermejales de 42 años.

Pico máximo de 43,9 grados

Al margen de los 40 grados de máximas, con un pico máximo de hasta 43,9 grados en la capital el pasado 12 de agosto, las noches tropicales, están marcando el verano. Llegaron a alcanzar los 28.9 grados del 13 de agosto.

Es una constante que se ha sufrido durante todo el periodo estival. Desde el comienzo del mismo, solo cuatro noches estuvieron por debajo de los 20 grados, tal como reconocía a EL ESPAÑOL Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Aemet en Sevilla.

La realidad se notaba en las calles, ni siquiera las cafeterías más turísticas de la Avenida de la Constitución tenían visitantes en todo el día. Pero los sevillanos que se pasaban el día bajo el aire acondicionado de sus pisos comenzaron a quitarlo.

33,9 grados, máxima de esta semana

Desde el lunes 18 de agosto, la ciudad se ha alejado de los 40 grados. La temperatura máxima desde entonces fue la del martes 19 con 33,9 grados.

La normalidad empieza a vislumbrarse por una Sevilla en la que muchas de las vacaciones ya han finalizado y comienza la puesta a punto para septiembre.

Pese a que muchos han optado por tomarse un respiro nocturno y quitar el aire acondicionado para dormir, las noches no bajan de los 20 grados, es decir, siguen siendo tropicales.

No obstante, los 28,6 grados del lunes 18, el último día de la ola de calor quedan muy lejos. Desde el martes las mínimas han oscilado entre los 21 y los 23 grados.

Lo que se espera

La situación se mantendrá así al menos hasta el domingo. Es lo que pronostica la Aemet. La temperatura máxima se prevé para el sábado, cuando se pueden alcanzar los 37 grados. De hecho se espera un subidón, porque el viernes el límite estará en 33.

Por su parte, en cuanto a las mínimas también se mantiene la tendencia. Se moverán en torno a los 20 grados, pero sin llegar a los extremos de la ola de calor.

Sevilla, por tanto, se prepara para un final de agosto mucho más fresco del que sufrieron los sevillanos en su primera mitad.

Media de 30,7 grados

Hasta este lunes 25 de agosto, la temperatura media del mes fue de 30,7 grados, casi un grado más que la de todo el mes de julio (28,9). No obstante, la tendencia del final de mes apunta a que la temperatura baje unos puntos.

En ambos casos, la media es superior a la del año pasado. En julio de 2024, se quedó en 28,7 mientras que en agosto fue de 29,1, donde la subida es especialmente notoria respecto a 2025 y se acerca a los 2 grados.

No obstante, los valores no difieren mucho respecto a otros años. En 2022 la media del mes de julio alcanzó los 31 grados, mientras que la de agosto se quedó en 29. En cambio en 2023, la de julio se mantuvo en 29,7 mientras que agosto llegó a los 30.9 grados.

En cualquier caso, habrá que aguardar hasta el final de agosto para valorar en su totalidad en comportamiento del mes. En principio, los episodios extremos han quedado atrás y no volverán a vivirse a la espera de lo que suceda en septiembre.