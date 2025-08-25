Investigan a siete personas en Sevilla por quemar residuos sin control en zonas urbanas

Quema de residuos en un vertedero ilegal de Sevilla. E. E. Sevilla

Son muchos los sevillanos que en los últimos años han alertado sobre la aparición de columnas de humo visibles desde distintos puntos de la capital y de los pueblos. En algunos casos son ilegales y no respondían a ningún tipo de control.

Es lo que demuestra la operación que mantiene en marcha la Guardia Civil. En concreto, se investiga a siete personas por vertidos y quema de residuos en zonas urbanas que están entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra.

Realizaban estas actividades en un espacio "convertido desde hace varios años en un gran vertedero ilegal de grandes dimensiones", según indican desde el Instituto Armado.

Se realizaban quemas descontroladas que originaban unas grandes columnas de humo que generaban además un grave riesgo para la salud.

La investigación comenzó hace un año. Se detectó el aumento descontrolado de un vertedero ilegal en una zona que ya estaba muy degradada medioambientalmente.

Se descubrió que existía una red criminal donde se gestionaban los residuos de manera ilegal.

Cobraban por recoger residuos

Los investigados actuaban como particulares o en nombre de empresas y recogían residuos a cambio de dinero de distintos puntos y los llevaban a esta zona.

Dejaban la basura abandonada y sin control. Cuando ya había demasiada, quemaban algunos residuos.

En otros casos, para ganar más dinero, extraían los materiales de más valor, como por ejemplo los componentes eléctricos o los neumáticos usados.

Indican desde la Guardia Civil que se generaba "un elevado riesgo de combustión, insalubridad y contaminación del suelo y el agua".

Entre los riesgos también estaba la contaminación del aire por los gases nocivos que provocaban tanto la quema de los materiales como la propia descomposición.

Por ello, hay siete personas investigadas, pero la Guardia Civil no descarta que se identifique a más implicados en los próximos meses. Se les acusa de varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.