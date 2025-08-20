Una sanción obliga al Betis a estrenar el estadio de La Cartuja con una grada parcialmente cerrada
Se aplicará como castigo por los insultos racistas proferidos por dos aficionados en el partido del pasado 2 de febrero ante el Athletic.
El Betis estrena el Estadio de La Cartuja este viernes en el partido ante el Alavés. Lo hará con 200 aficionados menos, ya que una sanción de la RFEF por insultos racistas le obligará a cerrar una grada parcialmente.
El propio club ha anunciado el castigo impuesto por el Comité de Disciplina de la RFEF debido a los hechos que se produjeron el pasado 2 de febrero en el Benito Villamarín, en el partido ante el Athletic de Bilbao.
La medida se aplicará tras acabar el procedimiento abierto por los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados.
La confirmación de la sanción en este momento obliga al Betis a aplicarla ya en el estadio de La Cartuja este mismo viernes en el partido ante el Alavés.
Desde la entidad verdiblanca informan que el sector perjudicado por el cierre únicamente afecta a 200 asientos.
Los abonados que no podrán contemplar el estreno del Betis en la Cartuja recibirán en las próximas horas dicha información por parte del club.
Asimismo, el Betis ha aprovechado para reiterar su "condena a cualquier comportamiento racista o xenófobo que en ningún caso representa a su afición".
Sea como sea, se espera un estreno multitudinario para el estreno del Betis en La Cartuja. Será la casa verdiblanca durante al menos dos años, el tiempo durante el cual se prolonguen las obras de remodelación del Benito Villamarín.
57.000 abonados
A mediados de agosto, el Betis alcanzó una cifra histórica de 57.000 abonados, el mayor número de su historia. De hecho, el club decidió ampliar el límite, fijado en un principio, de 55.000 por la alta demanda.
No obstante, pueden ser más los que asistan al estreno, ya que la capacidad del estadio de La Cartuja ronda las 70.000 plazas.
Para evitar colapsos en los desplazamientos, durante los últimos meses se ha elaborado entre todas las instituciones afectadas un plan de movilidad que incluye tres lanzaderas, refuerzos de autobuses y Cercanías, además de hasta 15.000 plazas de aparcamiento en el entorno del estadio.