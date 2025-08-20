Una sanción obliga al Betis a estrenar el estadio de La Cartuja con una grada parcialmente cerrada

El estadio de La Cartuja, antes de la final de la Copa del Rey. EP Sevilla

El Betis estrena el Estadio de La Cartuja este viernes en el partido ante el Alavés. Lo hará con 200 aficionados menos, ya que una sanción de la RFEF por insultos racistas le obligará a cerrar una grada parcialmente.

El propio club ha anunciado el castigo impuesto por el Comité de Disciplina de la RFEF debido a los hechos que se produjeron el pasado 2 de febrero en el Benito Villamarín, en el partido ante el Athletic de Bilbao.

La medida se aplicará tras acabar el procedimiento abierto por los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados.