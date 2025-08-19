Llega a Sevilla el método 'rififi' para robar en naves industriales: se llevan 85.000 euros de un Polígono

Imagen de archivo de un agujero en el techo que se hizo para asaltar un establecimiento por el método 'rififi'. EP Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla un grupo criminal especializado en el método 'rififí'. Consiste en entrar en establecimientos haciendo un agujero en el techo. Así evitan ser detectados por los sensores de seguridad.

A través de esa técnica, los detenidos asaltaron varias naves industriales del Polígono Pica, dentro del Parque Industrial Carretera Amarilla. Se centraron especialmente en aquellas que eran propiedad de empresarios de origen asiático.

En total cometieron cinco robos con fuerza y se llevaron un botín superior a los 85.000 euros.

Según indican fuentes policiales, que han desmantelado este grupo en el marco de la Operación Rasca, el trabajo de los ladrones comenzaba con el estudio previo de sus objetivos.

Una vez descubiertas las carencias de seguridad de los establecimientos, la meta era siempre sortear los sensores para impedir que saltasen las alarmas. Luego, se dirigían directamente a la caja fuerte para llevarse el dinero en metálico.

Además del método 'rififi', también se decantaban en ocasiones por la técnica del 'butrón'. En este caso, el agujero se abre desde una pared lateral, ya sea a través de un establecimiento contiguo o desde una zona poco visible.

Descuelgue hasta la caja fuerte

En cambio, el 'rififi' implica la perforación del techo de la nave y el descuelgue de los ladrones por el interior hasta llegar a las inmediaciones del botín.

En los cinco casos investigados, gracias al uso de estas técnicas podían entrar en las naves con mucha velocidad y sin apenas hacer ruido. No forzaron puertas ni ventanas.

Esto, indican desde la Policía Nacional dificultó considerablemente la detención inmediata de los mismos.

Fue posible tras las diversas gestiones desarrolladas por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional.

Con ello se pudo detener a las tres personas que conformaban este grupo criminal. Todos pasaron a disposición de la Autoridad Judicial y se decretó la prisión para dos de ellos.