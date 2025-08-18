Vuelve a arder un centro de transformación en el Polígono Sur por el "fraude masivo" de las "plantaciones de marihuana"

El centro de transformación de Endesa en el Polígono Sur completamente calcinado.

El centro de transformación que se ubica en la calle Mago de Oz en el Polígono Sur de Sevilla ha vuelto a salir ardiendo en la madrugada de este lunes. Es la sexta vez desde 2020. En esta ocasión ha quedado "completamente calcinado".

Desde Endesa relacionan el incidente con el "fraude masivo y las plantaciones de marihuana" que se conectan ilegalmente a la red eléctrica en este barrio, donde se han registrado cientos de incautaciones solo en 2025.

Según indican, la instalación tenía una potencia de 2.000 kilovoltioamperios (KVA), pero solo tiene 111 contratos de suministro. En circunstancias normales, "no superarían los 450 kilovatios de energía"

Dicho centro de transformación se renovó el pasado año después de que, también en agosto, volviese a calcinarse.

Explican desde la compañía eléctrica, que pese a que se "sobredimensionó" la instalación, con más potencia de la necesaria para los contratos en vigor, no ha podido resistir al "fraude masivo de las plantaciones de marihuana", que consumen energía las 24 horas.

Ahora, para garantizar el suministro de los clientes, que han quedado sin luz. Endesa instalará dos grupos electrógenos de 1.600 y 1.200 kilovatios. Todo ello mientras revisa la instalación.

En total se invertirán 350.000 euros para volver a sustituir el centro de transformación. Se volverá a colocar dos transformadores.

Solo abastecía a 111 casas

Ofrecerán, como ya sucedía, según precisan, más potencia de la que se necesita para los 111 contratos. Porque los 2.000 kilovatios que se ofrecerán entre los dos transformadores podrían abastecer hasta a 1.400 clientes.

La compañía indica que desde 2020 el centro de transformación de Mago de Oz "ha salido ardiendo una vez al año, a pesar de contar con 20 veces más potencia de los clientes con contrato".

"Lejos de aumentar a lo largo de estos años han disminuido de 119 a 111 los clientes con contrato de suministro en vigor", indican.

Según los datos que maneja la compañía, el problema es "cada vez más acuciante". Una plantación de marihuana en una vivienda de 100 metros cuadrados puede consumir como "180 viviendas a la vez".

12 centros nuevos en Sevilla

De hecho, insisten en que la manipulación de dichas instalaciones es la causa principal "de los problemas de suministro que se registran en la zona".

Pese a ello cientos de vecinos de los barrios afectados se manifestaron en julio para protestar por los cortes de luz que vienen sufriendo y lamentaban la falta de inversión de Endesa.

Mientras, desde la compañía eléctrica desmentían la tesis y aseguraban haber colocado 13 centros de transformación nuevos en 2022 y que colocarían otros 12 nuevos firmados en 2025 para estos barrios.

Ocho de ellos se instarán en Cerro-Amate. Habrá otros dos en el Distrito Este-Torreblanca. Los dos restantes se ubicarán en el Distrito Sur y el Distrito Norte, respectivamente.

Con ello se pretende dar "más potencia y nuevas infraestructuras" a zonas, que según subrayan, "ya cuentan con la última tecnología y el doble de potencia de los clientes que tienen contrato de suministro legalizado"

Los datos de Endesa, recientemente difundidos, apuntaban a que Sevilla registró 6.600 fraudes eléctricos en los primeros seis meses del 2025. Se traduce en 36 casos diarios con un coste para el sistema de 39 millones de kilovatios hora.