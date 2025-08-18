Una nueva línea de Tussam conectará Sevilla Este con el Hospital Virgen Macarena en noviembre

Sevilla contará con una nueva línea de Tussam que conecte Sevilla Este con el Hospital Virgen Macarena a partir del mes de noviembre.

Es una idea que manejan en el Ayuntamiento de Sevilla desde el 2023 y que está cerca de ser una realidad, según ha confirmado el propio alcalde, José Luis Sanz.

Actualmente está en estudio. Con ello se busca que el segundo hospital más grande de Sevilla esté conectado con el mayor núcleo poblacional. En Sevilla Este viven 107.000 personas y no tenía ningún enlace directo con los centros sanitarios de la ciudad.

Es lo que se quiere corregir con este nuevo autobús. Paralelamente, también se estudia, tal como se detalla en el presupuesto de Tussam para 2025, otra línea para conectar el hospital de referencia de Sevilla con otra zona muy poblada.

Es la que conectará Palmete, Rochelambert y el Cerro del Águila con el Hospital Virgen del Rocío, que está en estudio, pero de la que no se conocen más detalles. Son 100.000 vecinos los que viven en el Distrito Cerro-Amate.

A partir del 20 de noviembre

Por el momento, ya se contempla una fecha sobre la línea que una Sevilla Este con el Hospital Macarena. "Vamos a intentar que sea el 20 de noviembre cuando entre en funcionamiento", ha dicho Sanz en Europa Press.

De hecho, el alcalde de Sevilla ha hecho referencia al "abandono" al que, a su juicio, ha estado sometida Sevilla Este en materia de movilidad.

"Es curioso que un barrio de casi 100.000 habitantes como es Sevilla Este haya estado tan abandonado desde el punto de vista de la movilidad y del transporte público por parte de los gobiernos socialistas", ha expresado.

Precisamente, también está previsto que el barrio de Sevilla Este estrene el tranvibús. Desde julio está en pruebas y, en principio, comenzará a funcionar en septiembre para conectar esta zona de Sevilla con Santa Justa. En una segunda fase, llegará hasta el Duque.

El Metro, la "solución"

Al respecto, Sanz ha aclarado que con ello se pretende "dar solución" a la movilidad del barrio. Sin embargo, ha reconocido que lo que realmente aliviará a los vecinos será el Metro.

"Evidentemente tampoco nos vamos a olvidar de que la solución para ese distrito, Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca, es la línea 2 de Metro", ha detallado.

La futura línea 2 de Metro es la que conectará el barrio de Sevilla Este con Torre Sevilla y pasará por el Centro.

Actualmente se encuentra en estudio informativo, donde se baraja la posible ampliación al Aljarafe. Tiene un plazo de finalización de 20 meses, por lo que debería acabar en noviembre de 2026.

Ahí se debería conocer el trazado definitivo de la línea. Es el paso que se necesita para elaborar el proyecto constructivo y después empezar a licitar cada uno de los subtramos, tal como se hace ahora con la línea 3.