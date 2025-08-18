Una discusión por el aparcamiento acaba en tiroteo en Sevilla: dos detenidos por intento de homicidio

Parte del material incautado en un tiroteo en Su Eminencia. E. E. Sevilla

La Policía Nacional ha resuelto la investigación de un tiroteo en el barrio de Su Eminencia en Sevilla que se originó a raíz de una disputa por el aparcamiento en la zona. Dos personas han sido detenidas por intento de homicidio.

Además, a uno de ellos se le ha incautado un arma de fuego, un arma blanca, munición y un kilo de marihuana.

El barrio de Su Eminencia se considera uno de los puntos más calientes del narcotráfico en Sevilla. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril se incautaron cinco plantaciones con 150 kilos de marihuana ocultos en dos viviendas del barrio.

Los hechos en cuestión ocurrieron el pasado mes de mayo. La Policía Nacional bautizó la investigación como Operación Marismeño.

Comenzó a raíz de que una discusión por un problema de aparcamiento en Su Eminencia desencadenara un tiroteo entre vecinos.

Las pesquisas de los agentes permitieron identificar a tres implicados en los hechos. Eran presuntamente los responsables de los disparos.

Para confirmarlo había que solicitar la autorización de las entradas y registros en sus domicilios por parte de un juez.

Se pretendía así recuperar el arma que se empleó para los disparos y realizar el resto de comprobaciones.

Prisión para el cabecilla

Una vez recibidos los permisos, los agentes realizaron tres registros, dos de ellos en Su Eminencia y otro en Alcalá de Guadaíra.

Como resultado, hallaron en el domicilio principal del investigado un arma de fuego, un arma blanca, munición y un kilo de marihuana. Estaba preparado y perfectamente dispuesto para su venta.

Asimismo, dos de los principales investigados fueron detenidos "in situ". Se les acusa de intento de homicidio.

A continuación, pasaron a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente, que decretó prisión provisional para el que se considera el cabecilla de los tres detenidos.

Tiroteo con heridos en mayo

Fuentes de la Policía Nacional aclaran que dicha investigación nada tiene que ver con la del tiroteo de Su Eminencia del pasado mes de abril, que se relacionó con una disputa entre clanes rivales de la droga.

Aquel tiroteo se produjo en torno a las 21:00 y en presencia de numerosos testigos. Acabó con dos heridos leves, que no necesitaron hospitalización y tres detenidos a los que se arrestó pocas horas después de los hechos.