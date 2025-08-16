El Metro de Sevilla se adentra bajo tierra con el horizonte fijo en 2030: esto es lo que se espera hasta final de 2025

Ya se excava bajo tierra en las obras del Metro de Sevilla. El hito anunciado el pasado miércoles por la consejera de Fomento, Rocío Díaz, es prueba del estado avanzado en que se encuentran las obras en Pino Montano.

El horizonte es que el tramo hasta el Prado de San Sebastián empiece a funcionar en 2030, tal como suscriben desde la Consejería de Fomento.

Con el esqueleto levantado de la primera estación de Pino Montano Norte, la única en superficie, se trabaja en la rampa de acceso al túnel por el que circularán los trenes.

Es el último paso del método 'cut and cover' elegido para realizar la mayor parte de la obra del Metro de Sevilla y que permite reponer la normalidad por arriba mientras se sigue trabajando bajo tierra.

Al pasear por la parte más norteña de Estrella Canopus, la que conecta con la primera estación del recorrido, ya se pueden ver los túneles cubiertos. Ahora, los operarios han empezado a trabajar por debajo.

Para hacerlo posible se colocan pantallas laterales. A continuación una losa de cubierta. Eso permitirá que el tráfico vuelva a la normalidad y que regresen los aparcamientos perdidos en un tramo donde el grueso del túnel está bajo el bulevar peatonal.

Con los laterales y el techo cubiertos en la parte más cercana a la estación, el trabajo se centra en terminar de excavar el túnel bajo tierra.

Pantallas al 45% en el subtramo 1

No obstante, tal como indica la Consejera de Fomento "se sigue trabajando en la ejecución de las pantallas en los dos primeros tramos". Esto es, desde el norte de Pino Montano hasta la Ronda Urbana Norte.

En el tramo íntegro de Pino Montano, el que va hasta Los Mares, están ya construidas el 45 por ciento de pantallas en un tramo de 1,3 kilómetros. Son de grandes dimensiones y su profundidad es de 20 metros. Trabajan cinco pantalladoras para ello.

La idea es que ese trabajo esté terminado en el tramo 1 a final de 2025. En el segundo, el de Los Mares hasta San Lázaro, debería estar al 50 por ciento, según los planes de la Consejería de Fomento.

Primeros pasos en la Macarena

Todo ello, mientras se dan los primeros pasos en la obra del tercer subtramo, el que conecta San Lázaro con la Macarena. Tiene un plazo de 46 meses y tiene la complicación de que hay que sortear el parking del Hospital Virgen Macarena.

Para ello hay que construir un túnel de 20 metros. Hay que dejar momentáneamente el 'cut and cover' para pasar a la técnica del túnel en mina. A diferencia de los anteriores, es imposible excavar en superficie de primeras porque arriba están los aparcamientos del hospital.

Ahora mismo, el trabajo se encuentra en la fase de catas. El pasado lunes se empezó a demoler el firme para localizar conducciones y servicios. Después hay que desviarlos antes de ejecutar las pantallas.

Eso hizo que ya se redujera a un carril por sentido el cruce de Doctor Fedriani con Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón, por donde se accede al hospital.

Mientras, este lunes 18 de agosto se harán nuevas demoliciones en los aparcamientos de la zona izquierda de Doctor Fedriani.

A expensas de la Ronda Histórica

Desde la asociación Sevilla quiere Metro se muestran bastante satisfechos con el avance de las obras. No obstante, queda mucho trabajo para ver a la línea 3 del suburbano circular.

No obstante, insisten en la necesidad de que se liciten los subtramos 4, 5 y 6, los que van por la Ronda Histórica hasta llegar al Prado, antes de que acabe 2025 para que se llegue a 2030.

Según el cronograma previsto, tienen plazos de ejecución de entre 37 y 45 meses. Recuerdan que suele pasar un año desde que se licita hasta que empiezan las obras.

Rocío Díaz confirmó que el cuarto subtramo se licitaría antes de que acabe el año. Por el momento, no se conoce nada de los siguientes.

"Se puede recortar un poco"

Pese a ello, en la Consejería de Fomento mantienen el objetivo de llegar el 2030 y en Sevilla quiere Metro creen que es posible, porque "los plazos de ejecución se pueden recortar un poco más de lo previsto"

No obstante, según explican, implicaría más esfuerzos. "Habría que poner a trabajar a varios equipos de forma paralela y concentrar más los pagos", afirman.

En cualquier caso, ven difícil que los plazos bajen de los 30 meses. Por ello, insisten en la urgencia de que se liciten lo antes posible. "Llegar a 2030 va a depender de cuándo se licite y, sobre todo, de cuánto se reduzcan los plazos de ejecución", indican.

Además, "desde que acaba la obra hasta que el Metro se pone en marcha, hay un montón de trabajo". "Hay que equipar las estaciones con tornos, con máquinas de billete, con los equipos de telecomunicaciones y con las catenarias", señalan. Luego hay que hacer las pruebas.

"Entonces si se quiere inaugurar para el verano del 2030, la obra tendría que estar más o menos acabada un año antes", avisan.

El tramo sur

Por su parte, se prevé que el trazado del tramo sur, con la inclusión del paso por el bulevar de Bellavista, salga a información pública a final de año.

Tras ello habrá un periodo de 30 días para alegaciones. Luego debe recibir la aprobación ambiental antes de su validación definitiva.

Eso permitiría licitar el proyecto constructivo. Ahí se concretan todos los detalles de obra. Tras ello habría que acordar la financiación, presumiblemente con el Gobierno, tal como se ha hecho para el tramo norte. El siguiente paso sería licitar cada uno de los subtramos.

Mientras, desde Sevilla quiere Metro, recalcan la importancia de que se cumplan los plazos del estudio informativo de la línea 2 y "no sufra los retrasos del tramo sur de la línea 3". En principio, deberían estar listos en 20 meses. Así, se alargaría este trabajo hasta noviembre de 2026.

Hasta el momento, el Metro de Sevilla evoluciona en varios frentes con el objetivo firme de inaugurar el tramo norte de su línea 3 en 2030. Todo ello mientras se avanza en un proyecto global que todavía necesita muchos avances para contar con una red completa.