Nueva alerta roja por temperaturas extremas en Sevilla: piden "no salir a la calle" en las horas de más calor

La Aemet ha declarado una nueva alerta roja en Sevilla. Es la tercera que se produce en la que está siendo la semana con temperaturas más altas del año, dentro de una ola de calor que, en principio, empieza a decaer este lunes.

El termómetro en la capital hispalense llegó a marcar el pasado martes los 45,2 grados y el fin de semana de puente se presenta abrasador.

Tanto el sábado como el domingo, el aviso rojo volverá a estar activo en toda la campiña sevillana entre las 13:00 y las 20:00.

Los que no tengan la suerte de irse a la playa, no tendrán más remedio que cobijarse bajo el aire acondicionado o buscar una piscina.

La situación es tan extrema que incluso la Agencia de Emergencias de Andalucía ha pedido a los sevillanos que se queden en casa.

"No salir a la calle"

A través de su canal oficial ha recordado "a la ciudadanía la importancia de no salir a la calle en las horas centrales del día ante el aviso rojo por calor previsto".

Insisten en que las temperaturas "pueden alcanzar los 44 grados en las horas de más calor".

Además del aviso rojo, para este sábado también está vigente el aviso naranja en la Sierra Norte y en la Sierra Sur de Sevilla. Eso quiere decir que los termómetros pueden alcanzar los 40 grados.

Por tanto, se presenta una situación extrema en casi toda la provincia, pero la alerta mayor se sitúa en toda la zona de la campiña donde se recomienda no salir a la calle para evitar riesgos innecesarios.

Noches extremas

Aunque el nivel de alerta desciende por la noche, la sensación de calor seguirá manteniéndose. Para este fin de semana se esperan mínimas de 25 grados e incluso el lunes pueden llegar a los 26. De cara a esta jornada, la última de la ola de calor, las máximas serán de 41.

Es a partir del martes cuando se espera un panorama algo más favorable con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 35 grados. Incluso el miércoles se prevé que la noche no sea tropical para bajar a los 19 grados, con máximas de 36.

El pronóstico de la Aemet apunta a que la tendencia se mantendrá durante el resto de la semana. El calor no desaparecerá, pero la situación será más cómoda que en esta larga ola de calor que finaliza el lunes.