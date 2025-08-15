Ángel y Pilar, la pareja de Sevilla con tres hijos que se anticipó al desalojo por el fuego en Tarifa: "Pensé que se quemaba la casa"

Los 2.000 desalojados por el incendio en Tarifa tardarán en olvidar lo que ocurrió el pasado lunes. Entre los afectados estaban Ángel y Pilar, una pareja que decidió marcharse de su urbanización de Atlanterra con sus tres hijos y la abuela materna antes de que fueran desalojados oficialmente.

"Pensé que la casa se nos quemaba", confiesa a El ESPAÑOL de Sevilla Pilar. Ya estaban en el coche cuando les llegó un vídeo desalentador.

El fuego estaba dentro de su urbanización Atlanterra Pueblo, la primera que se hizo en esa zona hace varias décadas. Pronto pudieron percatarse de que solo se trataba de una sombrilla. Las llamas estaban todavía lejos.

Según explica Ángel, "solo ardió una sombrilla por algo que salió volando". Estaba en la zona de la piscina y pudo apagarla un jardinero, que todavía estaba en la urbanización.

Los vientos de hasta 50 kilómetros por hora no solo permitieron que el fuego se expandiese con mucha celeridad y llegase al límite de las casas ubicadas en la montaña que hay justo detrás de sus casas.

Esas rachas también provocaban que en algunos momentos salieran volando elementos incandescentes y se desplazaran muchos metros. Uno de ellos cayó en su urbanización y prendió la sombrilla.

Afortunadamente, la cosa no fue a más, pero al ver el vídeo de su urbanización se temieron lo peor.

Ante todo, Ángel y Pilar actuaron con mucha precaución en la tarde del lunes. Para ellos la logística es muy complicada.

Viven en Sevilla y cada año se desplazan en verano a su urbanización de Atlanterra con su hijo y sus dos hermanas mellizas de apenas dos años. Junto a ellos está la abuela materna.

Tienen que desplazarse siempre en dos coches. Por ello no esperaron a que la Dirección de Emergencias de la Junta de Andalucía los desalojase oficialmente. La densa humareda se veía ya en el cielo, así que se anticiparon.

El fuego se declaró a las 14:20 cerca de la playa de Bolonia. Muy rápidamente se extendió hasta llegar muy cerca de su urbanización. Así que poco después de las 17:00 emprendieron la marcha.

Veían el fuego muy cerca

"Fuimos precavidos y nos fuimos antes porque el fuego estaba en los chalés justo detrás de nuestra casa", explica Ángel.

Decidieron volverse a Sevilla por lo que vivieron en otro incendio hace años. "Estuvimos cinco horas fuera de casa y luego no nos dejaron entrar. Nosotros con tres niños no podíamos arriesgarnos a eso", indica este sevillano.

Al anticiparse al grueso de los desalojados, se evitaron la "ratonera" en la que se convirtió la única vía de salida de la zona, la N-340. Se encontraron "algo de tráfico", pero pronto pudieron enlazar la autopista, a diferencia de los que emprendieron ese mismo camino poco después.

"Asustaba bastante"

Pilar dice que "asustaba bastante la situación". "Teníamos las llamas muy cerca", señala. De hecho, por lo que veían en la carretera llegaron a pensar que algunas casas se habían quemado ya.

Pero era falsa alarma. Fue algo similar a lo que sucedió con la sombrilla en su urbanización. El viento desplazaba a elementos incandescentes muy cerca de las casas. La situación era inquietante.

A última hora de la tarde del martes ya estaban autorizados para volver a sus casas, pero esperaron al miércoles, un día antes de que el fuego fuera controlado definitivamente.

Según confiesa Ángel, ya hay normalidad, "aunque con mucho polvo en el ambiente". El incendio también se nota en las terrazas y en el interior de las casas, donde hay "mucho polvo negro por mucho que limpies". El levante sigue soplando con fuerza.

Poco a poco, esta familia numerosa vuelve a sus rutinas habituales del verano en esta zona de Tarifa, un paraíso natural en el que el fuego y la ceniza se han convertido en un elemento más del paisaje durante estos días.