La Cartuja tendrá 15.000 plazas de aparcamiento y tres lanzaderas de autobuses gratis para el traslado del Betis

El Betis ultima con todas las administraciones implicadas los detalles del Plan de Movilidad con motivo del traslado a La Cartuja. Los aficionados contarán con 15.000 plazas de aparcamiento y tres lanzaderas de autobuses para salir del estadio, además de los servicios de Cercanías reforzados.

Tres de las zonas se situarán en torno a la Avenida de Carlos III. Dos de ellas pertenecen a Sevilla Tech Park, que quedará abierto los días de partido para garantizar la movilidad de las cerca de 70.000 personas que pueden asistir a cada partido.

Tendrán dos accesos distintos. Para el que se sitúa más al norte, habrá que llegar por la Glorieta de RTVE. Al más sureño, se pide acceder por la glorieta Gregory Mendel.

Es una recomendación para ordenar los flujos, según la procedencia de los asistentes a los partidos y que unos lleguen por la SE-20 y otros por la Avenida Carlos III, que no se va a cerrar.

De hecho, el Betis habilitará en los próximos días una web informativa en el que sus socios podrán conocer sus opciones preferentes de desplazamiento, según su código postal. El mensaje es claro. "Que llegar al estadio no sea una aventura", explican fuentes del club.

Se podrá reservar plaza

Por su parte, habrá otra zona de aparcamientos en Carlos III, pero en la zona más pegada al río. En todas ellas se podrá reservar plaza gratuitamente en la aplicación oficial del club. Con ello se busca que cada uno pueda planificar sus desplazamientos con tiempo.

Además, habrá dos grandes áreas destinadas a los autobuses de las peñas y otra para staff, jugadores y resto de personal.

El club ha alcanzado un acuerdo con el centro comercial Torre Sevilla para que sus aficionados tengan cuatro horas de aparcamiento gratuito, además de las tres de las que ya disponen.

Con ello, se pretende que las familias puedan anticipar su llegada y pasar el día en los establecimientos antes de llegar al estadio a pie.

Uno de los objetivos del plan es que los socios anticipen lo máximo posible su llegada al estadio y retrasen su salida. Por ello, también se habilitará una gran carpa con establecimientos de restauración.

Lanzadera a Blas Infante

En cualquier caso, todas las partes implicadas, desde el propio Betis hasta el Ayuntamiento, piden a la mayoría de los socios que usen el transporte público, que quedará reforzado en todos sus medios.

Por un lado, habrá tres lanzaderas de Tussam, que serán gratuitas a la vuelta. Una de ellas conectará directamente con la parada de Metro de Blas Infante y con el aparcamiento de la Feria. Puede ser una de las opciones prioritarias para los que vengan del Aljarafe.

Otra de ellas recogerá a los aficionados en el estadio para llevarlos a la Barqueta y que puedan conectar con otras líneas.

La última de ellas está destinada a los habitantes de Sevilla Este. Recogerá a los aficionados frente a la Universidad de Ingenieros y terminará su recorrido en Las Góndolas, para que se pueda conectar con otros autobuses.

Además, las líneas C1, C2 y 2, que llegan habitualmente a La Cartuja, quedarán reforzadas con 24 vehículos entre la ida y la vuelta. A la vuelta tampoco habrá que pagar. Estarán esperando hasta dos horas después de que acabe el partido.

Cercanías

La otra forma de llegar al estadio será la línea C2 de Cercanías, que también será gratuita a la vuelta. Se podrá coger en Santa Justa o San Jerónimo. Esta última parada puede ser también una opción para quienes lleguen desde el Aljarafe.

A la salida, habrá dos trenes esperando 30 y 40 minutos después de que acabe el partido. Entre los dos, hay capacidad para 3.000 plazas. A la ida habrá otros dos autobuses preparados.

En su llegada a Santa Justa, los aficionados tendrán la oportunidad de coger los trenes con destino a Utrera y Lora. Los horarios estarán programados en función del horario del partido. Incluso los que se jueguen a las 21:00.