Sevilla encara un final de verano en obras: Pagés del Corro y la Línea 3 del Metro alterarán la movilidad en la ciudad

Comienzan las obras de Pagés del Corro este lunes entre República Argentina y Farmacéutico Murillo Herrera. FRANCISCO J. OLMOS // EUROPA PRESS

La Sevilla del verano de 2025 no solo afrontará el calor extremo, sino también dos obras de gran envergadura que pondrán a prueba la movilidad de la ciudad: la renovación de las redes de abastecimiento en Pagés del Corro, Victoria y Luca de Tena, en Triana, y del avance del tercer tramo de la Línea 3 Norte del Metro.

Durante meses, ambas intervenciones implicarán cortes parciales, desvíos y cambios de sentido que afectarán a miles de conductores y vecinos.

La coincidencia de estos proyectos estratégicos dibuja un verano de tráfico denso, rutas alternativas y una ciudad adaptándose a un escenario de obras sin precedentes recientes.

Por un lado, este lunes 11 de agosto dio comienzo la primera fase del ambicioso proyecto de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Pagés del Corro, Victoria y Luca de Tena.

Se trata de la actuación más importante del actual plan de inversiones de Emasesa, con un presupuesto global de 7,77 millones de euros y un calendario de un año y medio de trabajos para sustituir más de tres kilómetros de tuberías.

La ejecución se ha dividido en cuatro fases, siendo la actual la que afecta al tramo comprendido entre la calle Farmacéutico Murillo Herrera y la avenida de la República Argentina.

Tráfico en Triana

Durante los próximos ocho meses y medio, este tramo permanecerá cerrado al tráfico rodado. Para minimizar el impacto, el dispositivo especial de movilidad incluye cambios de sentido en varias calles estratégicas, como Troya, Fortaleza y Virgen de las Huertas.

Además, varias vías quedan limitadas a residentes, entre ellas Salado, Paraíso, Ardilla, Gustavo Bacarisas, Génova y Rosario Vega, en distintos tramos.

En Pagés del Corro, el sentido único hacia San Jacinto se mantiene en parte del recorrido, mientras que el resto de la zona conservará el plan de circulación general.

La actuación no se limita al subsuelo. La reurbanización asociada contempla una redistribución de aparcamientos y alcorques, así como la plantación de 95 nuevos árboles que, sumados a los existentes, dejarán un total de 97 ejemplares en la calle.

Una mejora paisajística que, sin embargo, no evitará que la movilidad en esta arteria principal de Triana quede condicionada durante buena parte de 2025 y parte de 2026.

Obras de la línea 3 del Metro a su paso por la Macarena. E.P.

Línea 3 del Metro

Al otro lado del río, en la Macarena, la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla avanza con su tercer tramo de obras, el que conecta San Lázaro con la Ronda Histórica pasando por el Hospital Virgen Macarena.

La intervención, con una inversión de 178 millones de euros solo en este tramo, conllevará a partir del lunes 11 de agosto la reducción a un carril por sentido en el cruce de Doctor Fedriani con Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón, un nudo clave de acceso al hospital y de conexión con la Ronda Urbana Norte.

En esta fase se realizarán catas y se demolerá el firme para localizar conducciones y servicios, paso previo al desvío de estos elementos y a la ejecución de las pantallas de la futura estación Virgen de Macarena.

El 18 de agosto, la ocupación de la franja de aparcamientos en la zona izquierda de Doctor Fedriani —sentido hospital— dará paso a nuevas demoliciones y a la reposición de la línea de saneamiento.

Además, se ejecutará una línea de pilotes junto a los acerados para proteger las zanjas, que en algunos casos alcanzarán los cinco metros de profundidad, evitando riesgos para trabajadores, peatones y edificaciones cercanas.

La Consejería de Fomento y el Ayuntamiento han coordinado un plan de movilidad para evitar cortes totales de circulación, aunque la reducción de carriles y la eliminación de plazas de aparcamiento afectará de forma notable al tráfico en la zona.

Para resolver dudas, se han habilitado un correo electrónico específico (obraslinea3metrosevilla.cfatv@juntadeandalucia.es) y dos oficinas de atención ciudadana, en el Distrito Norte y en el Centro Cívico Hogar San Fernando.

1.366 millones de euros

La Línea 3 Norte, con un presupuesto global de 1.366 millones de euros, es una de las operaciones estratégicas del marco Feder 2021-2027. Su trazado de 7,5 kilómetros (más 1,4 de ramal técnico) partirá de Pino Montano y llegará hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1.

El tramo en ejecución incluye el paso por cuatro centros sanitarios: Hospital de San Lázaro, Hospital Virgen Macarena, Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.

La coincidencia temporal de estas dos grandes obras, separadas por apenas unos kilómetros y con efectos directos sobre arterias de alta densidad de tráfico, plantea un reto de movilidad.

Si bien ambas son inversiones necesarias —una para modernizar infraestructuras básicas de suministro y otra para avanzar en un transporte público clave para el futuro—, el impacto sobre la circulación diaria será inevitable.