Detienen a dos personas por increpar y agredir a directivos del Sevilla a la salida del Sánchez-Pizjuán

Protesta contra la directivo del Sevilla en el interior del Ramón Sánchez-Pizjuán. EP Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Sevilla como presuntos responsables del acoso a la directiva del Sevilla tras el partido disputado en el Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid el pasado mes de abril.

El partido terminó con derrota de los hispalenses (1-2) en el último minuto. A la salida del estadio se produjeron varios hechos violentos.

Varios aficionados intentaron agredir a Ignacio Navarro, el ya exdirector de desarrollo y estrategia del club. Otros también trataron de asaltar a Alberto Pérez Solano, abogado del equipo.

Tras ello, el Sevilla condenó los actos y anunció que los denunciaría. Cuatro meses después, dos de sus presuntos responsables han sido detenidos.

Según informa la Policía Nacional, es fruto de la fase II de la Operación Sopaipa. Comenzó tras terminar el partido ante el Atlético, que generó "gran alarma social" indican desde el cuerpo.

"Las imágenes grabadas por los medios de comunicación que cubrían el encuentro y viandantes que se encontraban en las inmediaciones, dieron muestra de la violenta situación que tuvieron que soportar los directivos del Sevilla FC al intentar abandonar las instalaciones del Ramón Sánchez Pizjuán", añaden.

Los principales afectados fueron Ignacio Navarro y Alberto Pérez Solano. Desde entonces, parte de la directiva del club se vio obligada a moverse con un escolta.

En aquel momento, se hicieron virales las imágenes en las que se observaba a los afectados salir a la carrera del estadio mientras les tiraban objetos. Algunos aficionados llegaron directamente a agredir al exdirector de estrategia del club.

La Brigada Provincial de Información se ha encargado de esta investigación culminada con la detención de los dos principales responsables.

Amenazas a Del Nido Carrasco

A su vez, ha identificado a 13 usuarios de redes sociales que amenazaron al presidente de la entidad, José María del Nido Carrasco, en los días posteriores al partido.

No es la única operación desarrollada en las últimas semanas en relación a episodios de violencia en el entorno del Sevilla.

La pasada semana, la Policía Nacional confirmó la detención de otras cuatro personas por el asalto a la Ciudad Deportiva del club.

Los jugadores tuvieron que pasar la noche allí tras llegar directamente de Vigo, donde cayeron derrotados ante el Celta el pasado 10 de mayo.

Los asaltantes llegaron a superar la puerta de entrada del recinto, que se encontraba cerrada, y generaron daños económicos. La mayoría llevaba el rostro tapado, lo que ha dificultado su identificación por parte de la Policía Nacional.