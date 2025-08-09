Las claves del 'sorpasso' en población de Zaragoza a Sevilla: 15.000 viviendas para revertir la parálisis urbanística

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el pasado mayo confirmaron el 'sorpasso' de Zaragoza a Sevilla como cuarta ciudad con más población de España. La capital hispalense tiene 686.741 habitantes frente a los 691.037 de la aragonesa.

La situación es fruto de una dinámica con varias vertientes. La parálisis urbanística de los últimos años se ha combinado con un escenario identificado por el Ayuntamiento de Sevilla para revertir la trayectoria.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cree que Zaragoza tiene dos ventajas fundamentales respecto a Sevilla. La primera es que "no tiene un área metropolitana como la de Sevilla".

"Hay muchísimos municipios a nuestro alrededor con una calidad de vida bastante recomendable", subraya el primer edil.

Los datos sustentan esa tesis. La capital hispalense bajó de la frontera de los 700.000 habitantes en 2014 y ha ido perdiendo población hasta que en 2023, comenzó un leve crecimiento, según los últimos datos del padrón.

En esta estadística oficial, todavía no existe el 'sorpasso' de Zaragoza que confirma el INE, pero se observa la misma dinámica. Ahí Zaragoza tenía 502 habitantes menos que Sevilla.

El área metropolitana, disparada

Mientras tanto, los municipios del área metropolitana no dejan de crecer. El mejor ejemplo era Dos Hermanas, con más de 140.000 habitantes. Ha ganado más de 5.000 en solo cinco años.

Por su parte, Alcalá de Guadaíra ronda las 77.000 personas y Utrera, algo más alejada, está por encima de los 52.000. La quinta ciudad es Mairena del Aljarafe, con casi 48.000 personas, a un paso de Sevilla y conectada por Metro.

Como sexta ciudad, también muy cerca de la capital, está La Rinconada, con más de 40.500 vecinos. Otras como Coria superan los 31.000.

Los últimos datos del padrón revelaban cómo casi todas las localidades del área metropolitana crecían.

Entre ellas, la más cercana, Camas, que ganaba 548 empadronados y ya alcanzaba los 28.705 habitantes. Tomares tiene más de 25.000 y San Juan, otra de las conectadas por Metro, 23.090.

En el área metropolitana de Sevilla hay hasta diez municipios que superan los 20.000 habitantes.

En cambio, en toda la provincia de Zaragoza, ninguna localidad, más allá de la capital supera esa barrera. La más poblada (19.777) es Calatayud, que está a una hora.

A menos de 20 minutos de la capital aragonesa y por encima de los 10.000 habitantes solo están Utebo y Cuarte de Huerva. No hay núcleos poblacionales grandes alrededor.

Sin pisos nuevos en 12 años

El segundo motivo por el que, según Sanz, Sevilla ha perdido la batalla con Zaragoza es la "parálisis urbanística" que ha sufrido la ciudad en los últimos 12 años.

En reiteradas ocasiones, ha repetido que en los ocho años de mandato del PSOE, solo se construyeron 83 viviendas protegidas en Sevilla.

"Esta ciudad ha ido perdiendo población porque el sevillano no tenía oferta de vivienda y ha encontrado en muchos municipios de nuestro alrededor más y mejor oferta, muchas veces con más calidad de vida", reconoce el primer edil.

De hecho, Sanz considera que de ello se han aprovechado los pueblos más cercanos para seguir creciendo. "Otros alcaldes han hecho bien de esa parálisis urbanística y han construido más y mejores viviendas", ha insistido.

Revertir la dinámica

Hecho el diagnóstico, el objetivo del Ayuntamiento de Sevilla es revertir la dinámica. Actualmente, hay 15.000 viviendas en construcción en la capital hispalense.

De todas ellas, hay 4.600 protegidas, de las cuales, 2.700 ya se han entregado o están en construcción. Es la segunda ciudad de España tras Madrid con más pisos de este tipo proyectados.

El reto no es solamente superar a Zaragoza como la cuarta ciudad de España, sino volver a rebasar la frontera de los 700.000 habitantes. Supone más financiación para la ciudad. Para ello, también se ha reforzado la estrategia de empadronamiento a domicilio.

Unas 1.200 VPO al año

Desde el Ayuntamiento identifican especialmente la necesidad de construir vivienda protegida. Según las proyecciones de la Junta de Andalucía, que identifican la necesidad de 200.000 en 20 años, a Sevilla le corresponderían 20.000. Hay, además, más de 20.000 demandantes.

Como respuesta, dice Sanz, el Ayuntamiento se ha marcado el objetivo de "construir 1.200 al año", dos de cada tres, de alquiler. La tercera se destinará a la venta a precio limitado.

Emvisesa tendrá un Libro Blanco como herramienta informática para simular escenarios en función de la disponibilidad de suelos y proyectar el crecimiento de Sevilla.

El reto de bajar los precios

El último reto es bajar los precios. Promociones como la de la Cruz del Campo, con precios por encima de los 300.000 euros, han generado enfado en los demandantes de vivienda protegida.

La mayoría, unos 11.000, son menores de 35 años que, por lo general, no tienen poder adquisitivo para afrontar este gasto.

Desde el Ayuntamiento consideran que el ritmo de construcción de vivienda, libre y protegida, contribuirá a bajar los precios.

El 30 por ciento, "casi todo impuestos"

Sin embargo, Sanz achaca el problema al incremento de los costes de construcción y a la política del Gobierno. "El Ministerio de Vivienda marca el precio del módulo". Mientras, asegura que el 30 por ciento del coste "es casi todo impuestos", decía en Europa Press.

Por ello, insta a Sánchez a bajar el precio del módulo y ofrecer diversas ayudas para hipotecas, además de rebajas fiscales.

Es un problema que preocupa a diversos actores. Sin ir más lejos, este mismo viernes, el secretario general de CCOO Sevilla, Carlos Aristu, pedía un acuerdo político entre administraciones para fijar un precio asequible para la vivienda protegida, independientemente del color político.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Sevilla seguirá adelante con su estrategia de facilitar la construcción de vivienda. Con ello espera engrosar los datos de población en los años siguientes para volver a superar a Zaragoza y alcanzar los ansiados 700.000 habitantes.