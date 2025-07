El Ayuntamiento aprueba los nuevos festivos locales para Sevilla en 2026: serán en abril y junio

Sevilla ya tiene agendados los festivos locales del 2026. El Pleno del Ayuntamiento celebrado este jueves se ha saldado como el miércoles de Feria, el 22 de abril, y el jueves del Corpus Christi que será el 4 de junio.

Esta decisión ha contado con el apoyo del PP, que es el grupo que proponía los festivos y del PSOE, que ha apoyado ambas fechas. Se han abstenido tanto Vox como IU-Podemos. El primero porque quiere que San Fernando sea festivo, el segundo, porque uno de los festivos tiene carácter religioso.

El PSOE ha cargado duramente contra Vox por pedir que el día de San Fernando sea festivo. Ha sido el socialista Juan Carlos Cabrera quien ha hablado de "autoengaño" de los de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Sevilla sobre esta cuestión.

"Miente deliberadamente -ha acusado a la portavoz de Vox, Cristina Peláez- puesto que podía haber conseguido que el día de San Fernando fuera festivo en el acuerdo presupuestario con el PP, como ha hecho para crear la oficina antiaborto y la oficina antiocupación: dos chiringuitos ideológicos".

"Si San Fernando levantara la cabeza, con la espada no sé lo que haría... Llega a este pleno para que nos creamos que es la gran defensora de San Fernando y el día festivo, pero no lo ha exigido; lo tenía en su mano y ha entregado al Gobierno local la no celebración de esta fecha, que el Partido Popular también defendía", ha añadido Cabrera.

Feria de Abril

El edil socialista sí ha mostrado la satisfacción en su grupo municipal por el hecho de que se fije de nuevo un festivo durante la Feria de Abril. "Me alegro de que rectifiquéis", ha afirmado al respecto.

Desde la coalición de izquierdas, también han celebrado que uno de los dos festivos sea en Feria, "si bien nos sorprende que el día elegido sea el miércoles y no el martes, cuando el alcalde planteó adelantarlo si ganaba en la consulta popular el modelo anterior -de lunes a domingo-. ¿Cuánta gente votó bajo esa premisa?", se ha preguntado el portavoz, Ismael Sánchez. "La participación ciudadana exige rigor y no confusión; no giros constantes".

El sentido del voto de su grupo (abstención) lo ha justificado en el carácter religioso del otro festivo local, "respetando esa festividad y reconociendo que está profundamente arraigada en la historia de Sevilla". Sin embargo, "creemos que la religiosidad forma parte del ámbito privado y que en un Estado aconfesional debe respetarse el principio de separación Iglesia-Estado", ha subrayado Sánchez.

Desde Vox se ha insistido en la defensa del festivo local para el 30 de mayo y en que sigue vigente esa idea, al tiempo que se ha recordado "el logro de la declaración de San Fernando como Fiesta Mayor de Sevilla". En este sentido, el año que viene "ese día cae en sábado, y, en consecuencia, la mayoría de los sevillanos tendrá la oportunidad de celebrar esta festividad con un día de descanso, lo que va a facilitar que se organicen más eventos y pueda haber mayor asistencia".

Peláez no ha dudado de que en 2028, en el que el 30 de mayo volverá a ser laborable, San Fernando sea festivo local. "Estoy convencida de que ese año, si Dios quiere, así será".