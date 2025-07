Los barrios de Sevilla que sufren cortes de luz se manifiestan: "Tengo que cocinar con camping gas a 40 grados"

“He tenido que cocinar con camping gas a 40 grados”, denuncia Diego, vecino del barrio de La Plata, que se acerca con cautela a la formación de personas congregadas en Gran Plaza.

La escena tiene lugar este martes en Sevilla, donde vecinos de distintas zonas de la ciudad afectadas por cortes de luz, algunos recurrentes desde hace más de una década, salen a la calle para exigir una solución “urgente, digna y definitiva".

Las protestas están acompañadas de gritos de “¡Queremos luz!” y el sonido constante de pitos. Dos furgones de la Policía Nacional flanquean a los manifestantes mientras que los agentes, de brazos cruzados, observan el tumulto.

Diego y Soledad, de 23 años, son los más jóvenes del grupo. “El apagón que vivió España hace unas semanas para mí es todos los veranos”, resume él con ironía.

“Ya no es que no podamos permitirnos tener aire acondicionado o un ventilador, es que no podemos ni cocinar. Tenemos que prever cuándo hacer la comida, comprar camping gas. Es vivir con miedo cada día”, afirma con contundencia.

Como muchos otros asistentes, Diego culpa directamente a Endesa, a la que acusa de desatender a los barrios obreros de la ciudad.

“Nos dicen que los cortes no son por culpa de las instalaciones, cuando los transformadores son de los años 60 y no quieren cambiarlos. Dicen que es por culpa de las plantaciones ilegales de marihuana", sostiene.

Se disculpa por hablar "mal", pero no puede evitar mencionar que "ya no es solo que nos meen encima, es que nos dicen que está lloviendo”.

Santos, también de La Plata, asegura que los cortes empezaron hace una década. “Hemos ido a todos los sitios habidos y por haber. Nadie nos escucha, nadie nos ayuda”.

Con la camiseta de la plataforma Barrios Hartos, relata que ha tenido que dejar su casa para cuidar a su madre en otro piso. “En mi casa no hay luz. Me he tenido que comprar un termo antiguo de bombona, quitar la vitro y poner una hornilla. Es surrealista”.

Más atrás, tres mujeres de la tercera edad levantan un cartel: "San Juan de Aznalfarache sin luz". Prefieren no dar sus nombres, pero aseguran que los cortes comenzaron en febrero y que se han prolongado hasta ahora.

“Dicen que lo van a arreglar, pero ¿cuándo? Mi hermano está enfermo del corazón y se asfixia”, lamenta una de ellas.

Desde San Jerónimo han llegado también María Josefa (70 años) y Carmen (67). Ambas sufrieron apagones continuos en junio. Este barrio de la zona norte lleva años padeciendo cortes de luz en verano desde hace más de cuatro años.

“No he pasado tanta ansiedad en mi vida”, confiesa Carmen, enferma de síndrome de Sjögren, una dolencia autoinmune que se agrava con el calor.

“Estuvimos sin luz desde el mediodía hasta las ocho de la tarde, en plena ola de calor. No se podía aguantar, es inhumano”, añade María Josefa.

Plantaciones ilegales

Frente a las críticas, Endesa mantiene ante EL ESPAÑOL que los cortes se deben principalmente a la sobrecarga de la red causada por plantaciones ilegales de marihuana.

Según la compañía, una sola plantación indoor puede consumir lo equivalente a 80 viviendas. Desde 2020, aseguran haber invertido más de 13 millones de euros en los barrios afectados, una cifra cinco veces superior a la media destinada a zonas más acomodadas de la ciudad.

También destacan la colaboración con las Fuerzas de Seguridad para localizar estos cultivos y señalan que, cuando se actúa sobre ellos, el consumo se reduce hasta en un 90 por ciento.

La eléctrica anunció recientemente un convenio con el Ayuntamiento para instalar doce nuevos centros de transformación, que permitirían triplicar o cuadruplicar la potencia eléctrica en los barrios más castigados, entre ellos La Plata, Torreblanca, Palmete y Polígono Sur.

Aun así, insisten en que la raíz del problema es estructural y piden una reforma del Código Penal que endurezca las penas por cultivo de cannabis y fraude eléctrico.

El Ayuntamiento se pronuncia

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reconoció durante la jornada del mismo martes que "comparte totalmente todas las reclamaciones y las reivindicaciones que hacen estos vecinos".

"No tiene explicación posible que en pleno siglo XXI la ciudad de Sevilla esté sufriendo cortes de luz porque hayan subido la temperatura", exponía tajante.

Sostenía que la situación "no es de justicia" y añadía que, en la última junta de gobierno, se cedieron también 12 nuevos espacios "para seguir ampliando y mejorando la red eléctrica de la ciudad", coincidiendo así con la versión proporcionada por Endesa.