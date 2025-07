El fin de la ola de calor en Sevilla se acerca: un alivio de hasta ocho grados menos en los próximos días

El pasado mes de junio, Sevilla atravesó uno de los episodios más sofocantes de los que se tiene constancia. Y en el inicio de julio se ha vivido la primera gran ola de calor del verano.

Pero esto llega a su fin. Este jueves será el último día de alerta roja en la capital andaluza y, de aquí a una semana, las temperaturas habrán bajado hasta 8 grados.

Es decir, si ahora durante el día se superan los 40º C y, de noche, las mínimas tampoco reconfortan —ya que rondan 22º C y 25º C—, el próximo martes lo estimado será contar con 34º C y 22º C.

Unas condiciones meteorológicas extremas que han hecho que las calles de Sevilla se queden vacías durante la mayor parte del día.

Además, ha coincidido con la Cumbre de la ONU, con casi 200 delegaciones de países y líderes mundiales desplazándose desde distintos puntos de la capital hispalense a FIBES.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

Por el momento, no se prevén cambios significativos con respecto a la jornada del martes, por lo que las temperaturas oscilarán entre los 42º de máxima y los 25º de mínima este miércoles.

La sensación térmica tampoco varía demasiado. Por eso, ahora la pregunta del millón es cuándo se verán cifras inferiores en los termómetros distribuidos por las calles de la ciudad.

Según apuntan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no tardará en apreciarse un descenso de las temperaturas. Y todo se debe a una masa de aire fresco que va a llegar a la península.

A partir de mediados de la semana, se espera que las temperaturas bajen unos 5 o 6 grados. Por lo que no será hasta pasado el jueves cuando empiecen a verse temperaturas inferiores a 40º en Sevilla.

Durante el fin de semana, continúan disminuyendo hasta alcanzar los 23 y 38º C el domingo 6 de julio. Una tendencia a la baja que se prolonga hasta el martes 8, con una máxima que no alcanzará los 34 grados.

Sin duda, esto supondrá un respiro para los sevillanos. Sin embargo, las noches tropicales van a continuar y seguirán teniendo incidencia el resto del verano. Al igual que las olas de calor, que serán más frecuentes.