María Jesús Montero deja solo al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la firma de un acuerdo con la Unión Europea

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha quedado solo a la hora de firmar un acuerdo con la Unión Europea sobre el nuevo edificio de la Comisión Europea en la ciudad. Quien debía haber estado con él es la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, pero se ha marchado antes de la rúbrica.

El incidente ha tenido lugar al final del acto de primera piedra de la nueva obra de la Comisión Europea en la capital andaluza. Al acto habían acudido desde la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen hasta el exalcalde de la ciudad y eurodiputado Juan Ignacio Zoido.

También estaban el presidente de la Junta, Juanma Moreno; la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, la ministra de Ciencia, Diana Morand...

Al final del acto de este edificio -que estará acabado en 2027- el alcalde de Sevilla debía firmar un acuerdo con la comisaria europea Ekaterina Zaharieva. El otro, debía rubricarlo Montero con la Comisión Europea.

Sin embargo, llegado el momento final del acto, la vicepresidenta del Gobierno se ha marchado del acto. Fuentes cercanas a la cuestión señalan que la socialista estaba incómoda puesto que, durante la mañana se ha conocido que el exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, había ingresado en prisión preventiva.

Comisión Europea

Sea como fuere, se ha marchado, lo que ha provocado que no se haya podido firmar el acuerdo. Fuentes municipales señalan que eso no pone en riesgo el proyecto puesto que se trataba de un acto institucional y simbólico. No retrasa las obras de la Comisión Europea.

En todo caso, Sanz y la comisaria de Startups, Investigación e Innovación de la Unión Europea, Ekaterina Zaharieva, sí que han firmado el segundo de los acuerdos: el convenio de cesión de terrenos en el Parque Científico y Tecnológico de La Cartuja para la construcción del nuevo JRC.

"Este Centro Común de Investigación será clave en la definición de políticas de la Unión Europea en materias como la Inteligencia Artificial o la transformación territorial", señalan fuentes municipales.

“Es un honor para nosotros contribuir desde nuestra ciudad a que la apuesta europea por el desarrollo y la sostenibilidad sea una realidad cada vez más consolidada”, ha finalizado Sanz.