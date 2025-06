José de León, restaurador, sobre la restauración de la Macarena: "Se le ha hecho una limpieza que no es de mantenimiento"

La polémica está servida en Sevilla. La última restauración de la Esperanza Macarena no ha contentado a todos. Entre lo que más chocó a los devotos cuando se presentó la imagen el pasado sábado estaban unas pestañas más llamativas que antes y una nueva policromía que tampoco convencía a los sevillanos más críticos. Las primeras se eliminaron; las segundas, se corrigieron en hasta tres intervenciones de urgencia a lo largo del fin de semana.

Sobre este asunto, no dudaron en hablar en Tardear, el magacín vespertino de Telecinco. "Hasta que no haya un informe técnico no se van a pronunciar", apuntaba Jorge Luque, reportero del programa, enviado especial a Sevilla.

Allí, pudieron hablar con Alberto, de 23 años y hermano de La Macarena. "La gente más que enfadada, está rebelada contra una Junta de Gobierno que no ha respetado a los hermanos. No han informado que fueran a restaurar a la Virgen y, sobre todo, qué se le iba a hacer", explicaba.

"Ha amanecido una Virgen que no conocemos", afirmaba, tajante. "Han reculado de una manera muy atropellada y parece que puede ser la Macarena que todos conocemos", añadía también.

Acto seguido, el programa entrevistaría al restaurador José de León. "La Virgen es un patrimonio vivo que está en constante evolución con el paso del tiempo. A esos bienes hay que hacerles unas operaciones de mantenimiento", señalaba el experto.

José de León, en 'Tardear'

"¿Tú crees que se han pasado?", le preguntaba el reportero de Tardear. "Evidentemente, el mantenimiento no elimina la lesión producida sino que no deja que esta crezca. La actuación que se ha llevado ha eliminado esa lesión, es decir, contradice lo anunciado y los resultados no han llegado a su fin", respondía José de León.

"¿Qué notas tú que se ha hecho a la Virgen que no se debería haber hecho?", volvía a preguntar el periodista del programa. "Se le ha hecho una limpieza de carácter curativo que no es la de mantenimiento. Se ha eliminado por completo la lesión y luego no se le han hecho fases de acabado como puede ser la introducción de una pátina", apuntaba el experto en conservación.

"A todo eso, se le han hecho unas reintegraciones que no están contempladas en el mantenimiento. Efectivamente, el punto más grave de todo han sido unas pestañas, que evidentemente, son inapropiadas a las características plásticas y estilísticas de la propia Virgen", explica, con detalles, José de León sobre las polémicas pestañas ya retiradas.

En plató, Raquel Bollo se expresaba: "El tema de las imágenes en Sevilla es algo que se lleva mucho. Son tallas de muchos años y cualquier cambio deja de ser la Virgen a la que los fieles rezan toda la vida. Esto se puede arreglar porque hay buenos profesionales. No es cuestión de cambios sino de arreglar. Tiene que tener esa esencia".