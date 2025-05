Justin Timberlake abre Icónica Santalucia Sevilla Fest 2025 con lleno absoluto: sí canta, sí baila, sí suda (no se lo pierdan)

Justin Timberlake canta, baila y suda. No se lo pierdan. Al contrario que a Lola Flores, al de Memphis sí que se le puede escribir esta reseña porque su apertura del Icónica Santalucía Sevilla Fest de la pasada noche fue un recital de cómo se hacen las cosas bien: una hora y media de concierto que combinó baile, calor sofocante y un sonido espectacular.

La Plaza de España era este viernes una mezcla más que curiosa de millenials y generación Z. Timberlake convenció a quienes le conocían de los 90 -Eva, fan desde entonces: "Cómo ha cantado, qué maravilla"-. Pero también a quienes tienen menos de 30 años y no saben tanto de su pasado en NSYNC.

Entre los 16.000 asistentes, lleno absoluto, había público de Sevilla, pero también del resto de España. Y extranjeros. Las fan que vinieron de fuera de España eran especialmente reconocibles: lentejuelas, licra, vestidos ajustadísimos.

Todos sudaron, llevaran licra, lino o algodón. Porque cuando el de Memphis empezó el concierto, en la Plaza hacía mucho calor. Pero mucho. Y Timberlake salió al escenario con un pantalón corto... y una chaqueta. "Niña, que lleva una chamarrita", comentaba una joven del público, sorprendida. "Va a criar pollitos en el sobaco", se reía su amiga.

Pero ni el calor, ni la chaqueta fueron un problema. Con un sonido nuevo -los cañones de audio son más pequeños, sí, pero suenan espectaculares este año en Icónica-, Justin arrancó con Mirrors para el delirio de sus incondicionales.

Timberlake, bailando durante un momento del concierto. Marta Carrión Sevilla

Lo de la voz de este hombre es de otro mundo. Porque baila, baila, baila y no falla una nota. Pasó por Cry me a river, No Angels, Love Stoned... El ritmo que impone su grupo y sus coristas es rapidísimo. No da tiempo a pensar, solo a bailar.

A mitad de concierto, por fin paró un poco. Justin es humano. Tenía la frente sudada. Cualquiera diría que es de otro planeta porque su público, a ratos, movía más el abanico que los pies. Pero él no, él estuvo una hora y media bailando.

Holy Grail y TKO marcaron casi la coda del concierto. Lo curioso es que, a más cantaba Justin, mejor temperatura hacía. El público, lejos de irse viniendo abajo, se fue contagiando de la energía de Timberlake.

Para deleite de quienes estaban allí, paseó una bandera de España que le dieron desde el público. Y ojo, porque al dejarla en el suelo la dobló con cuidado. También felicitó a Joanna, una fan que cumplía 40 años y quería un selfi con el artista. "¿Pero tu cumpleaños fue hace dos semanas o será en dos semanas?", bromeó al enterarse de que la mujer no soplaba las velas justo ese día.

Cuando llegaba el final, cantó Sexy Back. Y por fin se quitó la chaqueta. El público casi aplaudió más ese gesto que la conocida canción de Timberlake. Más que una sexy back era una muy sudada back la del cantante.

Timberlake abrió la nueva Icónica Santalucía Sevilla Fest por todo lo alto: hasta arriba de público, hasta arriba de calor. Cantó, bailó, sudó. No se lo pierdan si pueden porque quizás ya no tenga 20 años. Pero ni falta que le hace.