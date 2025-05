Las entrevistas de la fundación de los 84 enchufes del PSOE, más breves que una empresa privada: "Duró 20 minutos"

En los primeros meses de la primavera de 2007 Juan García -nombre ficticio para preservar su identidad- recibió una llamada de teléfono: "Somos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Nos gustaría entrevistarle para un puesto".

En media hora había superado el proceso y le ofrecieron un cargo en la administración andaluza. Ni examen, ni baremo. Con el tiempo, García ha pensado mucho en esa entrevista.

También, en el no que les dijo a quienes le pusieron en bandeja un trabajo en la Junta sin oposiciones como si fuera una empresa privada. Porque quienes entonces entraron por esa vía hoy son en su mayoría personal ya fijo tras unas oposiciones extraordinarias.

El sistema -llamada, entrevista de media hora sin baremos ni exámenes estructurados- coincide, de hecho, con lo que el Grupo de Delincuencia Económica Unidad Central Operativa (UCO) relata en el informe que ha elevado al juez que lleva la causa de presunta corrupción en esta empresa pública.

Porque, según describen los agentes en su extenso informe, el proceso para contratar a los enchufados -entre ellos la mujer del exsecretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas-, era siempre a través de una entrevista sin seguir los principios básicos "de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

En el caso de la mujer de Espadas, ella aseguró que vio un anuncio de la Faffe en un periódico buscando personal y mando su currículum. Acabó contratada y hoy es personal fijo de la Junta. En el caso de García, no recuerda cómo llegaron a él.

Llamada de la Faffe

"En ese momento yo estaba empezando mi carrera profesional y no sé si mandaría a alguien mi currículum", explica. Pero la cuestión es que, cuando se produjo la llamada, no tenía recuerdo de haber enviado su candidatura a un puesto con ellos.

Sea como fuere, le citaron en el edificio Galia Puerto, que entonces ocupaba la Faffe. Una construcción moderna. La entrevista fue por la tarde. "Ya se hacía de noche, así que me debieron citar en torno a las 19.00 horas", recuerda. En la planta donde le llevaron no había ya nadie trabajando.

Cuando llegó había "dos o tres personas" que procedieron a preguntarle por su vida laboral. "¿Qué sabes de Empleo?" fue una de las cuestiones. García señala que eso lo recuerda perfectamente porque le pareció muy amplio.

En todo caso, en su currículum -escasísimo aún, era becario en una empresa conocida de Sevilla-, algo había tratado del tema. Así lo dijo. Con dos o tres cuestiones más, pasaron a una prueba práctica. "¿Hablas inglés?", le dijeron.

Español e inglés

Entonces le presentaron un texto en español. Trataba sobre formación de adultos para que su inserción laboral. La tarea consistía en escribir, con esos datos, un texto en inglés sobre la historia de una señora que se había apuntado a un curso de alfabetización.

"B stands for banaba" fue el título de la obra, se ríe García. El texto, 100 palabras mal contadas, visto ahora, era "mediocre y pueril". "En total no estaría más de 20 minutos allí", señala. A los pocos días, otra llamada. "Me dijeron que me habían dado el puesto y las condiciones", indica.

No recuerda el sueldo, pero sí que lo rechazó. De ninguna forma porque sospesase que podía haber algo turbio de fondo, sino porque le ofrecieron una opción que creyó más interesante donde estaba trabajando hasta ese momento.

Su sorpresa ha llegado, cuenta, 18 años después cuando un informe de la Guardia Civil ha descrito cómo le entrevistaron para entrar en la Faffe. Y cómo dijo que no a un puesto que, en 2011, cuando el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, liquidó la institución, pasaría a ser parte del Servicio Andaluz de Empleo.

Pero hubo quienes no rechazaron el puesto. En la Faffe, en el momento de su integración en el SAE trabajaban hasta 1.700 personas. La inmensa mayoría no estaban enchufadas.

De hecho, según la UCO, solo 84 lo estaban. Entre ellos, la mujer de Espadas y el exalcalde de Lebrija Antonio Torres, que estaba en nómina y se llevó 360.000 euros en sueldos, pero jamás acudió a trabajar a su despacho.